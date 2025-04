Alice canta Battiato, torna da maggio in tour con “Eri con me”

Roma, 2 apr. (askanews) – La speciale ricorrenza degli 80 anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato questo rinnovato omaggio. Dal 30 Maggio al 3 Agosto 2025, in location prestigiose e suggestive, Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma “Eri con me”, accompagnata da importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte l’imprescindibile Carlo Guaitoli che sarà anche direttore.

Proprio dalla collaborazione tra Alice e Carlo Guaitoli è nata, nel 2022, la pubblicazione dell’omonimo album in studio “Eri con me” (2022 Arecibo/BMG) con 16 canzoni di Franco Battiato. Queste versioni, acclamate dalla critica e pubblico, hanno fatto meritare ad Alice, nel 2023, la Targa Tenco quale miglior interprete.

Il correlato tour all’album Eri con me/Alice canta Battiato conta ad oggi più di 100 concerti e altrettanti sold out. In scaletta, molti i brani tratti dall’album stesso, alcuni meno noti come “Da Oriente a Occidente” e “Sui giardini della preesistenza” insieme a numerosi altri che invece da lungo tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come “La cura”.

Nell’aggiornato repertorio troveranno naturalmente spazio le canzoni nate durante la loro intensa collaborazione iniziata nel 1980: Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur, nonché i brani che più recentemente Battiato aveva scritto proprio per lei come Veleni ed Eri con me, che ha regalato il titolo all’album e al tour stesso.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato.

Molto di questo lungo viaggio nella musica d’autore è contenuto nel volume L’unica via d’uscita è dentro l’autobiografia scritta da Alice con la collaborazione di Francesco Messina pubblicata da pochi mesi da Rizzoli Lizard.

Tra i primi appuntamenti per l’estate 2025, con l’Orchestra filarmonica italiana il 30 maggio a Scandiano (Reggio Emilia) per FestivaLove, il 9 giugno Mestre (Venezia) al Parco Bissuola, il 24 giugno Milano (Castello Sforzesco), l’11 luglio Fiesole (Firenze), al Teatro Romano, il 26 luglio Marina di pietrasanta (Lucca) al Teatro La Versiliana, il 3 agosto Castiglioncello (Livorno) al Castello Pasquini.

L’artista si esibirà con I Solisti Aquilani il 13 luglio al Teatro Romano a Ostia Antica a Roma.