Alice, dal 16 novembre nei teatri con il tour “Master Songs”

Roma, 24 ott. (askanews) – Dopo il successo delle date estive, Alice riprende il tour “Master Songs”, il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici.

Da novembre si esibirà nei principali teatri italiani accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico.

Queste le date confermate: 16 novembre al Teatro Gentile di Cittanova (RC); 17 novembre al Teatro Garden di Rende (CS); 22 novembre al La Città del Teatro di Cascina (PI); 30 novembre al Teatro Comunale di Thiene (VI); 16 dicembre al Teatro Golden di Palermo; 17 dicembre al Teatro Abc di Catania; 3 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma; 15 gennaio al Teatro Duse di Bologna; 17 gennaio al Teatro Splendor di Aosta; 19 gennaio al Teatro di Varese di Varese e 20 gennaio al Teatro Manzoni di Milano.

Con “Master Songs”, Alice porta sul palco una selezione dei brani della propria produzione musicale come cantautrice e interprete a lei più cari e significativi, con un momento speciale dedicato alle poesia di P. P. Pasolini (musicata da M. Di Martino), P. Cappello (musicata da Alice ) e M. Di Gleria (musicata da M. Liverani), e si fa interprete di grandi cantautori italiani quali Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini.

“Dopo quattro intensissimi anni in cui ho reso omaggio a Franco Battiato, attraverso un tour in continua evoluzione con moltissimi concerti e l’album ‘Eri con me’, realizzato con l’Orchestra I solisti Filarmonici Italiani e Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione, interpretando e rivivendo sempre con immutata commozione e intensità le sue meravigliose canzoni, ho sentito il desiderio di poter condividere anche canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico, che sento in modo speciale e che in questo momento storico e della vita considero molto significative, Master Songs. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione alla canzone d’autore, con brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini e dedico un momento speciale a poesie in musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Come sempre per me è un privilegio condividere un frammento di vita e dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire, insieme ai musicisti straordinari Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso chitarre, Chiara Trentin violoncello acustico ed elettrico, che saranno con me sul palco”, ha dichiarato Alice.

I biglietti del tour sono disponibili in prevendita su Ticketone, Vivaticket e nei circuiti abituali.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts

Ed è uscita l’autobiografia “L’unica via d’uscita è dentro” (Rizzoli Lizard) di Alice con Francesco Messina, nella quale l’artista ripercorre con ferma sincerità le fasi più importanti della sua vita segnata dalla musica.