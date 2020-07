Ali@Dubai, l’aerospazio campano mette in vetrina i suoi gioielli

Il Polo Tecnologico Aereospaziale – Fabbrica dell’Innovazione di Napoli, è stata sede della visita alle eccellenze del settore spazio in Campania, organizzato dalla società consortile ALI (Aerospace Laboratories for Innovation) che rientra nelle iniziative previste dal progetto ALI@DUBAI – finanziato nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. L’incontro è stata occasione per promuovere programmi spaziali del territorio sviluppati grazie alla sinergia di operatori economici privati, centri di ricerca, università e distretti tecnologici di settore, nazionali ed internazionali. Tra questi va certamente ricordato il programma SMS che ha lo scopo di realizzare una missione, di rilevante contenuto tecnologico, che prevede l’invio di una sonda su Marte. Alla missione parteciperà, in particolare, la Khalifa University di Abu Dhabi con cui l’Università Federico II di Napoli ha sottoscritto lo scorso 2018 un protocollo d’intesa. La presenza all’evento di lunedì 27 del dottor Riccardo Monti, Presidente dell’Associazione Italia – Emirati Arabi Uniti, rafforza la collaborazione industriale su SMS tra ALI e le imprese del settore spaziale degli Emirati.

Alla base della missione SMS sarà la tecnologia di decelerazione e protezione termica IRENE®, un’innovativa tecnologia di apertura e protezione termica per il rientro atmosferico le cui caratteristiche principali sono il servomeccanismo di apertura (configurazione umbrella-like) ed il materiale utilizzato per la protezione termica. È stata sviluppata dal CIRA e dalla società consortile ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components), che ne detiene anche il brevetto internazionale, con le sue associate Euro.Soft, Lead Tech e SRS ED. Il suo sviluppo è stato finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dal Ministero Italiano per lo Sviluppo Economico (MISE).

Nel giugno 2018, all’interno del PWT del CIRA, sono state simulate le condizioni di rientro atmosferico della capsula Mini IRENE® (un dimostratore che riproduce, in scala, la geometria della capsula di rientro). Il test ha avuto una durata di circa 4 minuti e nonostante siano state raggiunte sullo scudo termico temperature superiori a 1000 gradi non è stato evidenziato alcun danno ai materiali. Inoltre, nel vano dove saranno allocati gli esperimenti, si sono raggiunte temperature di appena 60 gradi a dimostrazione della totale schermatura dell’innovativo scudo di protezione termica.

Tra gli ospiti che si sono confrontati nell’incontro, hanno partecipato una delegazione di parlamentari (On.le Giuseppe Buompane, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione; On.le Teresa Manzo, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione; On.le Giovanni Russo, IV Commissione Difesa) nonchè di rappresentanti del mondo industriale, istituzionale e finanziario (Prof. Giacomo Cao, Presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna e Amministratore Unico del CRS4; Prof. Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania; Dott.ssa Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione Regione Campania; Dott. Amedeo Manzo, Presidente della Bcc Napoli, Presidente della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo; Col. Aniello Violetti, Dirigente Unità Politiche Spazio e Aerospazio Ufficio del Consigliere Militare presso la Presidenza del Consiglio; Gen. Roberto Vittori, Astronauta ESA; Ing. Vito Grassi, Vice Presidente CONFINDUSTRIA; Dott.ssa Veronica La Regina, Amministratore Delegato Nanoracks Europe; Ing. Marcello Spagnulo, Presidente MARSCENTER; Prof. Giovanni Squame, Presidente ALI).

Inoltre è stato attivato un collegamento attraverso una piattaforma di webinar di operatori economici e industriali degli Emirati Arabi.

La seconda parte della visita è proseguita presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA. Nella giornata precedente l’incontro il Gen. Roberto Vittori e la Prof.ssa Mariafelicia De Laurentis, recentemente fregiata con il prestigioso premio Einstein 2020 per aver fotografato per la prima volta nella storia l’orizzonte degli eventi che delimita un buco nero, sono stati accolti nella Sala Consiglio del Municipio di Castellammare di Stabia pere ricevere dal sindaco, una targa celebrativa.