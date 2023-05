Alilauro conferma il trend positivo nel golfo di Napoli: +34% sul 2022

Con un incremento del 34% del numero totale dei passeggeri trasportati, rispetto al già positivo 2022, nel periodo compreso tra 1 aprile e 22 maggio, Alilauro conferma il momento positivo delle destinazioni del golfo di Napoli, da Sorrento all’isola d’Ischia. Malgrado le incertezze legate al meteo instabile, la primavera registra dunque un segno largamente positivo, favorito dagli accordi di intermodalità con Trenitalia (Gruppo FS Italiane), che semplifica il viaggio verso le isole e la penisola sorrentina a chi parte dalle grandi città italiane.

“Sono numeri che fotografano l’appeal delle nostre destinazioni e anticipano i flussi straordinari che ci aspettiamo nel corso dell’estate ormai imminente – sottolinea il presidente di Alilauro, Eliseo Cuccaro – e che soprattutto confermano il pieno rilancio di una realtà come l’isola d’Ischia, cui siamo particolarmente legati, capace di recuperare in pieno, in termini di immagine e appetibilità, dopo gli accadimenti dell’ultimo autunno. E di questo ringraziamo chi, dal Ministero del Turismo con Enit alle singoli amministrazioni comunali, si è speso in questi mesi per promuovere campagne promozionali in grado di evidenziare la bellezza dell’isola. In ultimo – aggiunge Cuccaro – continua a rivelarsi prezioso il servizio di intermodalità che consente all’utenza di acquistare un unico biglietto combinato Trenitalia/Alilauro con destinazioni nel Golfo di Napoli e nella Costiera. Dalle principali stazioni italiane puoi raggiungere Napoli con Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionali per poi imbarcarti sulle unità navali veloci Alilauro da Napoli Beverello verso Ischia Porto, Forio Porto e Sorrento con frequenze giornaliere. In estate, il sabato e la domenica sarà possibile raggiungere anche Positano ed Amalfi”.