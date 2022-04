Alilauro, da oggi più corse da Napoli a Sorrento: la Penisola si avvicina alla metropoli

La Penisola sorrentina si “avvicina” a Napoli. Da sabato 16 aprile la compagnia Alilauro propone corse sette giorni su sette sulla direttrice Sorrento-Napoli Beverello: via mare, le perle della costa diventano così a portata di mano, scongiurando il traffico veicolare e con un viaggio che è già un’esperienza.

In particolare sono previste quattro corse quotidiane da Sorrento a Napoli Beverello (08.10, 10.00, 14.00, 16,25) e quattro da Sorrento a Napoli Beverello (09.00, 11.00, 15.05, 17.15).

A effettuare i collegamenti sarà l’unità Città di Forio, oggetto di una operazione di refitting e restyling e dunque al fine di garantire ancor più elevati livelli di comfort, efficienza e sicurezza. “Si tratta di un ampliamento di servizi che operiamo nonostante le enormi difficoltà ben note legate all’attuale momento storico – sottolinea l’amministratore unico di Alilauro, Eliseo Cuccaro – d’intesa con il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha fortemente voluto un passo in avanti così significativo nei collegamenti dalla Penisola sorrentina per Napoli, e viceversa”.