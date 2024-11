Alimentare, arriva la busta per surgelati certificata Legambiente

Anche i surgelati possono essere sostenibili. L’azienda FRoSTA ha presentato sul mercato la nuova Paper Bag, la busta per i surgelati composta al 90% di carta, approvata da Legambiente. L’obiettivo di questa nuova sfide è stato di migliorare ulteriormente la composizione delle sue buste a base di carta (ecobag) già presenti nei banchi freezer della GDO dal 2019, riducendo ulteriormente la quantità di plastica contenuta all’interno della borsa. Con la nuova Paper Bag infatti si è arrivati ​​a sviluppare una confezione composta dal 90% di carta, riducendo di un ulteriore 67% la quantità di plastica rispetto alla confezione precedente. «Un risultato finora unico sul fronte dei surgelati in busta – spiega l’azienda – per questo progetto, che ha significato anni di ricerca e sviluppo, l’azienda ha ricevuto l’approvazione di Legambiente che ha apposto il proprio logo sulle sue nuove confezioni, con la dicitura «Prodotto consigliato da Legambiente», inserendo il dettaglio nella sezione del sito dedicata come unico prodotto Food». Con la nuova la CO2 footprint viene ridotta del 65% rispetto alle confezioni fatte totalmente di plastica presenti oggi sul mercato del surgelato: infatti, per ogni 100 grammi di materiale, l’imballo in plastica tradizionale ha emissioni di CO2 intorno ai 285.89 grammi, mentre l’attuale Paper Bag solo di 99.54. «Inoltre – spiega l’azienda – la carta utilizzata nelle confezioni e come sempre certificata FSC, ente che supporta la gestione forestale responsabile e gli inchiostri sono totalmente a base di acqua. Tutto questo ha permesso di migliorare la classe di riciclabilità della confezione passando da C a B, come da standard ufficiale approvato da Aticelca, il sistema di valutazione ufficiale di riciclabilità della carta in Italia».