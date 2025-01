Alimentare: arriva la mozzarella di bufala “perfetta” per la pizza

Mozzarella di bufala sì o no? E’ il dubbio amletico per gli amanti della pizza, e per i pizzaioli, che da una parte non vorrebbero rinunciare a questa accoppiata tra due dei prodotti piu buoni e golosi al mondo, dall’altra per anni non hanno potuto ignorare un problema e cioè che la mozzarella di bufala, per natura, e’ piu ricca di liquidi rispetto al fior di latte e questa sua caratteristica può compromettere la qualità della pizza. Occorreva trovare una soluzione e in tal senso si e’ mossa Sori’, azienda campana punto di riferimento nella produzione casearia a livello internazionale. Anni di studio e di sperimentazione per riuscire, finalmente, a presentare “Bella”, la mozzarella di bufala campana adatta a ogni pizza. Un progetto nato dalla collaborazione tra l’azienda casertana e Ciro Salvo, maestro pizzaiolo tra i piu conosciuti e apprezzati, che rappresenta un punto d’incontro tra l’arte casearia campana e l’eccellenza della pizza napoletana. “Per noi produttori di mozzarella di Bufala Campana Dop – racconta Antonello Sorrentino, con suo fratello Gaetano al timone di Sori’ – trovare la mozzarella giusta per la pizza e’ diventata, negli anni, una vera e propria missione. Un sogno che si e’ trasformato in realtà che abbiamo voluto chiamare ‘Bella’. Un termine che si ispira al linguaggio quotidiano napoletano, per descrivere un prodotto che appaga tutti i sensi. Infatti la nostra mozzarella di bufala campana, grazie anche alla collaborazione con il Maestro Ciro Salvo, coniuga sapore, consistenza e aspetto diventando la scelta ideale per ogni pizza. E lo fa grazie al suo basso contenuto di umidità che riduce al minimo il rilascio di liquidi”.

Una soluzione all’annoso problema della “pizza bagnata” che da sempre ha rappresentato un ostacolo all’utilizzo di questo prodotto in pizzeria. E che non poteva non vedere impegnato, nello sviluppo del progetto, un grande interprete dell’arte bianca. “La collaborazione con Sori’ nasce con l’intento di creare una mozzarella di bufala che rappresentasse per noi pizzaioli un valore aggiunto e non un problema – sottolinea Ciro Salvo, maestro pizzaiolo – Con “Bella” vogliamo rendere omaggio alla tradizione gastronomica campana, valorizzando insieme la pizza e la mozzarella di bufala. Grazie a un bellissimo lavoro di squadra, dove ognuno ha messo a disposizione le proprie conoscenze, abbiamo reso possibile l’incontro tra le due regine del nostro territorio, dando vita a un prodotto dalla consistenza e filatura ottimale, in grado di soddisfare tanto le esigenze dei maestri pizzaioli quanto i palati dei consumatori”. Quindi un benvenuto all’ultima creazione di casa Sori’, realtà nata nel 1868 dalla passione e dalla maestria della famiglia Sorrentino e dal contributo offerto da un territorio unico. L’azienda si trova a Teano, nel Parco Regionale di Roccamonfina, in Campania al confine tra Lazio e Molise. Una zona dove la natura incontaminata e le numerose sorgenti d’acqua microbiologicamente purissima, contribuiscono alla qualita’ organolettica e al gusto unico di tutti i prodotti dell’azienda. Una storia di artigianalita’, tradizione familiare e sapori autentici che negli anni ha scritto il successo di Sori’, con una produzione d’eccellenza tanto nella qualita’ quanto nella varieta’ dei prodotti.