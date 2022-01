Alimentare, il 2022 sarà l’anno della Food Technology

Il 2022 sarà l’anno in cui lenel settore alimentare. E’ quanto rivela un’analisi di: solo nel terzo trimestre del 2021, su scala globale, sono stati spesi oltre 10 miliardi di dollari in tecnologie alimentari , fino a raggiungere un investimento annuo superiore dell’85% a quello dell’anno precedente. La pandemia cambia menu e modo di riempire il carrello della spesa: col proseguire dell’emergenza Covid nei prossimi mesi si potrebbe assistere per esempio al proliferare di, ossia ristoranti che preparano solo piatti per l’asporto e per le consegna.