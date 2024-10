Alimentare, oggi incontro tra Confindustria Napoli e Gdo

Confindustria Napoli incontra la GDO’. E questo il tema dell’incontro in programma all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli), oggi con inizio alle 14.00, promosso dalla Sezione Filiera Alimentare dell’Unione Industriali Napoli . La filiera dell’agroalimentare svolge una funzione unica per la rivitalizzazione ed il rilancio economico e sociale del territorio regionale, oltreche per la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e di eccellenza. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto i rappresentanti dei principali Gruppi nazionali della GDO in visita a Napoli per un tour enogastronomico di due giorni, anche per il 2024 si e deciso di puntare alla valorizzazione dei prodotti eccellenti delle nostre aziende e del patrimonio artistico e culturale della Campania. L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, rappresenta un momento di confronto per analizzare le tendenze del mercato, e fare il punto sulla sicurezza dei prodotti e sulle conoscenze tecnologiche alla base dell’identificazione delle produzioni di qualità. Introdurranno i lavori: Costanzo Jannotti Pecci Presidente Unione Industriali Napoli; Gaetano Torrente, Presidente Sezione Filiera Alimentare Unione Industriali Napoli ; Gennaro Allaria, Direttore Territoriale Corporate Banking Sud Bnl BnpParibas. Seguiranno gli interventi di: Domenico Brisigotti, DG Coop Italia; Alessandra Corsi, Direttrice Marketing Offerta Conad Italia; Giovanni Arena, Presidente Gruppo Vege, Ad Gruppo Arena; Marcello Cestaro, Presidente Gruppo Unicomm; Paolo Cetorelli, Presidente ESD Italia e VP Gros; Fabio Sordi, Direttore Commerciale Selex; Roberto Comolli, Dg Food 5.0 Crai.