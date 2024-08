Alimentare: Provolone del Monaco Dop protagonista della tavola di Ferragosto

“Dai ristoranti, alle pizzerie; dalle paninoteche alle rosticcerie tutti hanno qualcosa da proporre con ingrediente d’onore il formaggio stagionato più famoso della Campania. I turisti ne vanno pazzi. La grande invasione di cittadini italiani e stranieri, che sta prendendo d’ assalto le terre dell’area di produzione, ha fatto crescere la grande voglia di assaporarlo in loco”. Il Provolone del Monaco Dop, “formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto nell’area della Penisola Sorrentina – Monti Lattari

“balzato all’attenzione internazionale grazie” agli spaghetti alla Nerano, “si presta ad arricchire mille e una ricetta. Nei tredici comuni dell’area dop, quasi tutti i punti dedicati alla ristorazione si sono attrezzati per proporre taglieri e ricette che lo vedono protagonista .

Gusto impareggiabile nel tagliere degli antipasti, da gustare in assoluto o accompagnato da confetture e composte. Non solo Penisola Sorrentina. Anche ristoranti e pizzerie di Napoli e della sua provincia sono stracolmi di topping e ricette che lo vedono protagonista. Nelle pizze rustiche e nei cestini dei pic-nic ferragostani trova la sua giusta collocazione. Abbandonate le antiche vesti che lo vedevano protagonista fra Natale e Pasqua, ormai il Provolone del Monaco Dop è l’attore principale anche delle tavole imbandite estive. Proprio il gradimento dei turisti gli ha consentito di entrare in pianta stabile nella classifica dei formaggi più famosi del mondo nella quale, anno dopo anno, continua a guadagnare posizioni.

Passato il Ferragosto e conquistate le giuste simpatie. Uno spicchio di quello buono diventa un souvenir d’Italia fra quelli più ricercati. Si conferma così quel processo di internazionalizzazione che sta dando buoni frutti anche in Germania grazie al progetto Lost e che presto sarà protagonista anche in Svezia. Proseguono intanto anche le trasmissioni della Lost Web Tv ideata proprio dal Consorzio di Tutela per ampliare la platea di spettatori del Provolone del Monaco Dop”.