Alimentaria 2026, la Campania in vetrina a Barcellona: ecco le imprese in missione con la Regione

La Campania porta il meglio del suo patrimonio agroalimentare a Alimentaria 2026, in programma dal 23 al 26 marzo presso Fira Barcelona Gran Via, uno dei principali poli fieristici europei del settore.

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania è presente con una collettiva di aziende e consorzi, nell’ambito del Csr Campania 2023-2027 – Intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”, affiancata da cinque imprese del comparto ittico sostenute dal Programma FEAMPA 2021/2027.

Tra i protagonisti anche il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP e AssoIG, che riunisce cinque consorzi di tutela.

Una vetrina internazionale per le eccellenze campane

“Alimentaria, con i suoi 130mila visitatori, rappresenta una vetrina fondamentale per rafforzare la presenza delle nostre eccellenze sui mercati esteri”, ha dichiarato Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura della Regione Campania.

L’obiettivo è chiaro: far conoscere a buyer e operatori internazionali l’identità delle produzioni campane, puntando su qualità, tradizione e innovazione. Non solo esposizione, ma anche attività esperienziali come show-cooking, talk tematici e l’area “Pizza Show”, dedicata alla promozione della “Pizza Napoletana 100% Campana” in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Dai prodotti simbolo alle specialità di nicchia

Ampia la gamma delle eccellenze presentate a Barcellona: dal Pomodoro San Marzano DOP alla Pasta di Gragnano IGP, passando per il caciocavallo in grotta dell’Irpinia, gli oli extravergine DOP, yogurt e cremosi di latte di bufala, prodotti dolciari e specialità ittiche.

Tra queste ultime spicca la Colatura di Alici di Cetara DOP, simbolo della tradizione marinara regionale.

Evento fuori salone per buyer e operatori

A rafforzare la presenza campana, anche l’evento fuori salone del 23 marzo dal titolo “Campania: dove il sapore è patrimonio”, ospitato presso la Casa degli Italiani di Barcellona.

L’iniziativa ha coinvolto un pubblico selezionato di buyer, importatori, influencer, giornalisti ed esperti del settore internazionali, con al centro il “Tavolo delle Eccellenze”, vetrina dei prodotti delle aziende presenti in fiera.

Ad accogliere la delegazione istituzionale campana è stata Valeria Saltarelli, vicepresidente della struttura.

Le aziende protagoniste della collettiva

Numerose le realtà coinvolte nella partecipazione campana: Caseificio D&D di Cecca Luigi, DG3 Dolciaria S.r.l., Vesux S.r.l., La Baronia S.r.l., Itan S.n.c. Fratelli Nardone, Azienda Agricola San Salvatore, Gragnano Food S.r.l. – Pastificio D’Aniello, Casearea Caudina S.r.l., Montemare S.r.l., Scass S.r.l. – Fiordicosta, Aloia S.r.l., IASA S.r.l., Fratelli Calvanese S.r.l. – Maressata, oltre ai consorzi già citati.

All’interno di AssoIG figurano inoltre: