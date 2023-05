Alimentazione e salute, Legumi Select a sostegno della Fondazione Veronesi

Favorire un’alimentazione sana ed equilibrata per la lotta e la prevenzione dei tumori. È l’obiettivo della partnership tra Select, il marchio di Agria Spa specializzato nella selezione di legumi e cereali, e Fondazione Umberto Veronesi, da vent’anni in prima linea per la ricerca scientifica in ambito oncologico.

L’azienda di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), guidata dalla famiglia Aliberti da oltre 60 anni, ha realizzato la linea “Mix Benessere” studiata in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e concepita per promuovere uno stile di vita sano.

Si tratta di quattro referenze create con gli esperti di Fondazione, ognuna con un beneficio funzionale specifico.

Ogni mix è composto da riso, legumi e cereali: ricette gustose e nutrizionalmente bilanciate da materie prime accuratamente selezionate e ricche di principi attivi utili al benessere.

La nuova linea è presentata per la prima volta in occasione di TuttoFood, la fiera internazionale B2B dedicata all’ ecosistema agro-alimentare, in programma fino all’11 maggio negli spazi di Fiera Milano (Rho). L’appuntamento con Select è al Padiglione 5 (postazione D07/E10).

Ma non è tutto. Nell’ambito della collaborazione e sostegno a Fondazione Umberto Veronesi, Select sostiene il progetto di Fondazione “Pink is good” a favore della ricerca contro i tumori femminili, finanziando una borsa di ricerca a favore di una eccellente ricercatrice che svolgerà i suoi studi di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma. In particolare, con il supporto di Select, verrà realizzata la ricerca sulla proteina MAML1, che ha un ruolo chiave nel tumore al seno triplo negativo.

Il progetto Pink is good ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminile e promuovere l’importanza della prevenzione di queste patologie. Con i fondi ad oggi raccolti Fondazione Umberto Veronesi finanzia il lavoro di ricercatori appartenenti ai migliori istituti di ricerca e università in Italia, impegnati nello studio di soluzioni innovative per la diagnosi precoce e di nuove terapie.

“Abbiamo voluto fortemente avviare questa partnership con Fondazione Veronesi per sostenere il loro accreditato lavoro di ricerca che va avanti da più di venti anni con importanti risultati” – dichiara Nello Aliberti, Direttore Generale di Select. “Fondamentali sono stati gli esperti di Fondazione che hanno studiato la formula perfetta per creare 4 mix bilanciati ed innovativi. La nostra volontà è di proseguire questa collaborazione a sostegno della ricerca per poter sviluppare insieme nuovi progetti per promuovere la cultura del benessere e di una sana nutrizione”.