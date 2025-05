Alimentazione, ecco la piattaforma che combatte la celiachia con l’IA

“Il mondo dell’alimentazione senza glutine è pronto a compiere un salto nel futuro. In occasione del festival Celiakè?!, in programma il 17 e 18 maggio nel suggestivo Borgo Boncompagni Ludovisi a Roma, sarà presentata in anteprima nazionale una novità assoluta destinata a rivoluzionare il supporto quotidiano alle persone celiache”. Lo riferisce una nota. “Michele Mendola, divulgatore scientifico e fondatore della seguitissima community Celiachia Facile, presenterà infatti – si legge nel comunicato – ‘Celiachia Facile AI’, il primo portale dedicato alla celiachia basato su Intelligenza Artificiale. Un progetto innovativo che, dopo il successo dell’e-book bestseller, della community online e degli shop specializzati, segna una nuova fase del percorso divulgativo di Mendola. Il portale si fonda su assistenti virtuali intelligenti, addestrati e configurati con i contenuti, i dati e le esperienze raccolte dallo stesso Mendola, con l’obiettivo di offrire un supporto pratico e immediato a chi convive ogni giorno con la celiachia: dalla gestione della dieta alle risposte in tempo reale sui prodotti, dalle precauzioni in cucina fino ai consigli per viaggiare senza glutine”. “Durante il festival – si legge ancora nella nota degli organizzatori – sarà possibile scoprire da vicino il funzionamento della piattaforma, testare l’interazione con gli assistenti e confrontarsi direttamente con il suo ideatore. L’iniziativa rientra nel programma di Celiakè?!.