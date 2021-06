Alimentazione: Mattarella, ‘educare impegno fondamentale per il nostro futuro’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – L’educazione alimentare rappresenta “argomento e impegno di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro, come dimostra la presenza qui questa mattina” dei ministri dell’Agricoltura, dell’Istruzione e della Salute. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nella tenuta di Castelporziano all’inaugurazione della prima Festa dell’educazione alimentare nelle scuole, organizzata in collaborazione con Coldiretti.