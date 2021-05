Alimentazione: studio, ‘cibo strumento potente per la salute psico-fisica’

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” una famosa citazione di Ippocrate sembra essere il principio base su cui si fonda la Psichiatria Nutrizionale, una disciplina che indaga il ruolo dell’alimentazione e della nutrizione sulla salute mentale, messa a rischio da mesi di distanziamento e isolamento forzato come quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno. “La notizia positiva è che, secondo i dettami della psichiatria nutrizionale, grazie alla profonda connessione fra cibo e psiche, la nostra mente può essere curata anche a tavola, come già diversi studi Nestlé suggerivano, dimostrando per esempio come la dieta mediterranea sia associata a un minor rischio di depressione e come in particolare alcuni cibi, i cosiddetti mood food, siano dotati di proprietà positive sul buonumore e sul benessere psico fisico”, si legge in una nota.