Alimenti, con alcuni dolcificanti comuni più rischi pubertà precoce, studio

(Adnkronos) – Il consumo di alcuni dolcificanti comunemente presenti in alimenti e bevande può aumentare il rischio di pubertà precoce nei bambini, in particolare tra quelli geneticamente predisposti. E’ l’alert che emerge da uno studio presentato in occasione del Congresso annuale dell’Endocrine Society a San Francisco, negli Usa. Gli autori, ricercatori taiwanesi, hanno scoperto che il consumo di aspartame, sucralosio, glicirrizina e zuccheri aggiunti è significativamente associato a un rischio maggiore di pubertà precoce, specie nei piccoli con determinate caratteristiche genetiche. Maggiore era il consumo di questi dolcificanti da parte degli adolescenti, e maggiore era il rischio di pubertà precoce.

Lo studio, osserva Yang-Ching Chen, esperto del Taipei Municipal Wan Fang Hospital e della Taipei Medical University di Taipei (Taiwan), “è uno dei primi a collegare le moderne abitudini alimentari, in particolare l’assunzione di dolcificanti, sia con fattori genetici che con lo sviluppo della pubertà precoce in un’ampia coorte reale. Evidenzia anche le differenze di genere nel modo in cui i dolcificanti influenzano ragazzi e ragazze, aggiungendo un importante tassello alla nostra comprensione dei rischi per la salute individuali”.

Un tipo di pubertà precoce, noto come pubertà precoce centrale, è sempre più comune ed è su questo che si sono concentrati gli esperti. Si tratta di una condizione che può portare a disagio emotivo, a una statura più bassa in età adulta e a un aumento del rischio di futuri disturbi metabolici e riproduttivi. Le precedenti ricerche di Chen hanno messo in evidenza che alcuni dolcificanti possono influenzare direttamente gli ormoni e la flora intestinale legati alla pubertà precoce. Ad esempio, è stato dimostrato che un dolcificante artificiale chiamato acesulfame potassico o Ace-K innesca il rilascio di ormoni correlati alla pubertà attivando le vie del “gusto dolce” nelle cellule cerebrali e aumentando le molecole correlate allo stress. E’ stato poi osservato che un altro dolcificante, la glicirrizina, presente nella liquirizia, modifica l’equilibrio della flora intestinale e riduce l’attività dei geni coinvolti nell’innesco della pubertà. “Questo suggerisce che ciò che i bambini mangiano e bevono, in particolare i prodotti con dolcificanti, può avere un impatto sorprendente e potente sul loro sviluppo”, spiega Chen. I nuovi risultati provengono dal Taiwan Pubertal Longitudinal Study (Tpls), iniziato nel 2018 e sembrano essere in linea con le osservazioni precedenti.

Lo studio ha incluso dati provenienti da 1.407 adolescenti. La pubertà precoce centrale è stata diagnosticata in 481 di loro. I ricercatori hanno valutato l’assunzione di dolcificanti da parte dei teenager coinvolti nella ricerca attraverso questionari validati e analisi di campioni di urina. La predisposizione genetica è stata quantificata utilizzando punteggi di rischio poligenico derivati da 19 geni correlati alla pubertà precoce centrale. La pubertà precoce è stata diagnosticata sulla base di esami medici, livelli ormonali e imaging. Risultato: il consumo di sucralosio è stato collegato a un rischio maggiore di pubertà precoce centrale nei ragazzi, e il consumo di glicirrizina, sucralosio e zuccheri aggiunti è stato associato a un rischio maggiore di pubertà precoce centrale nelle ragazze.

“I risultati sono direttamente rilevanti per le famiglie, i pediatri e le autorità sanitarie pubbliche – conclude Chen – Suggeriscono che lo screening per il rischio genetico e la moderazione dell’assunzione di dolcificanti potrebbero aiutare a prevenire la pubertà precoce e le sue conseguenze a lungo termine sulla salute. Questo potrebbe portare a nuove linee guida alimentari o strumenti di valutazione del rischio per i bambini, a supporto di uno sviluppo più sano”.