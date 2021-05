Alimenti, immunologo: “Sì all’hamburger vegetale, benefici per il cuore”

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – “Lo stress lavorativo o di chi viaggia per lavoro influenza negativamente il modo di alimentarsi e spinge al consumo di fast-food poco naturali e che offrono ben poco aiuto nel rinforzare le difese immunitarie. Da tutto ciò nasce la necessità di poter usufruire di alimenti che siano semplici da reperire anche quando si è in viaggio o ci si sposta da una parte all’altra per motivi di lavoro. Sono ormai entrati in commercio hamburger preparati a base di legumi, verdure e cereali preparati in modo tale da richiamare nell’aspetto i classici hamburger”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzata e professore straordinario di Scienze dell’alimentazione e dietetica applicata all’Unipegaso.