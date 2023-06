Alimenti: richiamo salsa tonno e radicchio Cucina Nostrana, presenza Listeria

(Adnkronos) – Richiamo dal mercato della salsa di tonno e radicchio, prodotta da Cucina Nostrana, per la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Il lotto ritirato dall’azienda è il numero 23214 23215, le confezioni sono da circa 250 grammi, con marchio dello stabilimento di produzione CE IT 2340 e data di scadenza 24 o 25 giugno 2023. L’azienda Cucina Nostrana Srl, con sede a Maerne (Ve), invita dunque – come segnalato sul sito del ministero della Salute – a “non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita”.