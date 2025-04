Alis, 40 nuovi soci (14 consiglieri). Il presidente Grimaldi: Dazi Usa, evitare una guerra commerciale

“Si è tenuto oggi il primo Consiglio direttivo di Alis dopo la straordinaria quarta edizione di Let Expo, l’evento fieristico promosso a marzo scorso da Alis in collaborazione con Veronafiere, e ci tengo a ringraziare i numerosi soci presenti perché, grazie a loro e all’adesione di importantissime realtà, potremo lavorare a nuovi progetti associativi ed imprenditoriali di grande valore per la crescita delle nostre aziende a livello nazionale ed internazionale così come potremo continuare a presentare istanze e proposte concrete alle Istituzioni”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta così i lavori del Consiglio direttivo svolto nella sede nazionale di Alis a Roma. “Un’associazione come la nostra – continua – ha il dovere di analizzare gli attuali scenari economici globali e, convinti che il libero commercio sia una leva determinante per la crescita e la competitività, riteniamo che una risposta coordinata ed unitaria da parte dell’Ue e l’impegno del Governo italiano nel promuovere il dialogo negoziale, anche con la visita negli Stati Uniti del presidente Giorgia Meloni, risulteranno fondamentali per mitigare gli effetti negativi, evitare conflitti commerciali e proteggere le nostre imprese e il prezioso export Made in Italy in un quadro di stabilità economica mondiale.​ Considerando anche che le misure restrittive sul settore dello shipping, insieme alle nuove politiche protezionistiche, potrebbero spingere a un riavvicinamento delle produzioni ai mercati di consumo e che l’area euromediterranea potrebbe diventare un hub logistico ancora più strategico, rafforzando le reti intra-europee e creando nuove opportunità di sviluppo, – aggiunge Grimaldi – Alis continuerà a monitorare l’evolversi di queste dinamiche e lavorare insieme per promuovere politiche che favoriscano il libero scambio e la cooperazione internazionale.​ In questa direzione, molto apprezzati sono stati gli interventi dei nostri ospiti istituzionali durante il Consiglio direttivo, in particolare del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi in riferimento alla competitività delle imprese di trasporto e del nostro sistema portuale ed infrastrutturale, del presidente dell’International Chamber of Shipping Emanuele Grimaldi sulle reazioni dei mercati finanziari e del commercio globale a seguito dell’annuncio dei dazi da parte del presidente Usa Trump e dell’attuale sospensione degli stessi e del direttore interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia Dogane e Monopoli Franco Letrari relativamente alla cooperazione tra pubblico e privato per l’efficienza del Porto di Trieste”.

Guido Grimaldi commenta poi l’importanza del confronto interno tra i soci e dei nuovi ingressi in Alis: “Oggi abbiamo avuto l’opportunità di discutere di temi di massima rilevanza per le imprese, anche in relazione agli aspetti occupazionali. Abbiamo in particolare presentato la survey sul mercato del lavoro e le sfide della logistica che il Socio consigliere Indeed ha sottoposto ad inizio anno ai nostri associati con l’obiettivo di analizzare l’andamento nel tempo delle offerte di lavoro nel settore della logistica, capire le criticità e le sfide del settore in Italia, in particolare il livello di difficoltà nel reperire profili professionali come autisti, magazzinieri, addetti alla supply chain e responsabili logistici, nonché individuare come rendere attrattivo il nostro settore per i candidati”.

Le new entry

“Alis ha accolto 40 nuovi associati – dichiara il presidente Grimaldi -, tra cui 14 nuovi soci consiglieri, ciascuno dei quali apporterà un contributo significativo ai nostri settori di riferimento, dal trasporto e logistica alla consulenza aziendale in tema di sostenibilità e Esg, dalle materie energetiche ai servizi alle imprese. Ci tengo quindi a dare il benvenuto ai nuovi importanti Soci approvati oggi e, in particolare, a coloro che entrano a far parte del nostro Consiglio mostrando così fiducia ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto associativo che continua a crescere e a coinvolgere realtà operanti sul piano nazionale ed internazionale: AFRY MANAGEMENT CONSULTING, leader nella consulenza su tematiche ESG, ambientali, energetiche e sulle bioindustrie, opera in Italia e all’estero con un team dedicato di oltre 450 consulenti, distribuiti in 17 uffici in 3 diversi continenti;

AIB INSURANCE BROKER, leader nelle assicurazioni e nel brokeraggio, offre consulenza strategica nella gestione integrata dei rischi, definendo il corretto livello di ritenzione e individuando le compagnie più idonee a cui trasferire i rischi;

AITHER, azienda svizzera attiva nei mercati del carbonio a livello globale e specializzata nel commercio di certificati ambientali e di carbonio e nella consulenza per la sostenibilità, la compensazione delle emissioni di carbonio e l’efficienza energetica;

ALPE ADRIA, che offre progetti di gestione coordinata dei servizi di trasporto e crea nuove opportunità di trasporto e servizi intermodali per gli operatori attraverso la combinazione del vettore stradale, ferroviario e marittimo;

ASTL – AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA, che è la società logistica del gruppo Arvedi, prima acciaieria al mondo, ed è il punto di riferimento per la logistica, il trasporto intermodale e il servizio 4PL in Italia e in Europa;

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA, che nasce nel 1986 come sistema viabilistico di oltre 150 km, per collegare 4 province (Como, Varese, Milano, Monza e Brianza) ed è la prima autostrada in Italia senza caselli, per limitare il consumo di suolo e ridurre l’impatto ambientale;

CENTURION, punto di riferimento per aziende e investitori nell’ambito immobiliare, offrendo consulenza completa, dall’acquisizione alla vendita e al finanziamento di proprietà o portfolio immobiliari;

CIL – COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI, che produce e commercializza con i propri marchi Vanguard e MOLYguard, oli, additivi e grassi lubrificanti per il settore industriale, per l’autotrazione e per applicazioni che richiedono soluzioni tecnologiche avanzate;

DONATI SPEDITION, è specializzata nel settore del trasporto di prodotti liquidi e chimici ed attualmente è presente in tutta Europa con servizi di trasporto dedicati e specializzati;

EDISON NEXT, società del gruppo Edison, prima società italiana per fatturato, è leader nel settore energetico elettrico/idrogeno e offre ad aziende, P.A. e territori una piattaforma di servizi, tecnologie e competenze in cui il digitale svolge un ruolo chiave;

FLEET 220, parte di ROUTE220, gruppo italiano leader nella mobilità elettrica e nella gestione delle infrastrutture di ricarica, supporta le imprese dalla consulenza iniziale sulla car list, alla progettazione e fornitura di stazioni di ricarica, fino alla gestione completa dell’infrastruttura e della flotta;

LEVER TOUCH opera nel settore car repair, offrendo ai clienti soluzioni di riparazione e manutenzione per qualsiasi veicolo, da una semplice auto fino a un’intera flotta;

MONTESINO ASSOCIATES, nasce come Società Benefit ed è leader nella consulenza strategica supportando le imprese e le organizzazioni nel loro percorso di crescita e sviluppo sostenibile;

NETTUNO MULTISERVIZI è una Società Cooperativa Siciliana che vanta un’esperienza decennale nei settori della ristorazione collettiva e mensa aziendale, pulizia e sanificazione dei locali ad uso civile ed industriale.”.

“Condivido inoltre con grande piacere – conclude il Presidente di ALIS – i prossimi appuntamenti organizzati dalla nostra Associazione come momenti di incontro e confronto tra tutti i nostri associati: dal 22 al 25 maggio ci ritroveremo come ogni anno a Piazza di Siena all’interno di Villa Borghese a Roma; il 10 giugno terremo il nostro prossimo Consiglio Direttivo in una suggestiva location sul Lago di Como, mentre l’8 luglio saremo in Puglia per il consueto appuntamento estivo di ALIS nella Masseria Li Reni di Manduria”.