Alis, addio al 2023 con nuovi soci e tanti progetti. Dal 12 al 15 marzo a Verona la terza edizione di Let Expo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo del 2023 abbiamo tracciato il bilancio dell’anno associativo appena trascorso e posto le basi per le future iniziative ed i nuovi progetti”. Con queste parole il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta il Consiglio direttivo tenutosi a Roma. “Insieme ai nostri Soci – continua Grimaldi – abbiamo affrontato tematiche molto importanti per lo sviluppo del Sistema Paese, come la competitività e la produttività delle imprese, la transizione ecologica e digitale, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, l’importanza del welfare aziendale per imprenditori e dipendenti, le sfide per le nuove generazioni e, in generale, il futuro dei settori del trasporto, della logistica e dei servizi. Siamo convinti, e su questo stiamo lavorando anche con la nostra Alis Channel e il nostro Alis Magazine, che ci sia sempre più bisogno di una maggiore sensibilizzazione e diffusione di quella che abbiamo spesso definito una nuova cultura del trasporto e della logistica, facendo appunto conoscere meglio e da vicino la realtà delle professioni legate ai nostri settori e le numerose opportunità lavorative offerte: non solo autisti, macchinisti, marittimi, operatori logistici, ovviamente, ma anche project manager e figure qualificate con competenze digitali e linguistiche, così come con competenze tecniche, gestionali ed amministrative”.

Il presidente di Alis ha poi rivendicato con orgoglio “i numeri della nostra Associazione e dei nuovi importanti ingressi approvati oggi, tra cui i soci consiglieri BolognaFiere, Harvip, Sangritana e Serenissima Ristorazione. BolognaFiere è uno dei poli espositivi più avanzati al mondo, che controlla e coordina le attività di ModenaFiere e FerraraFiere Congressi ed è partner industriale della Nuova Fiera del Levante di Bari; Harvip ha sede a Milano, opera a livello internazionale e si occupa di consulenza finanziaria alle imprese, con focus principale su temi legati a clima e sostenibilità; Sangritana è una rilevante impresa ferroviaria merci di base a Lanciano, in Abruzzo, che si occupa di trazioni ferroviarie, servizi di manovra e pianificazione di nuove relazioni ferroviarie; Serenissima Ristorazione è nata a Vicenza a metà degli anni ’80, è oggi tra i maggiori player nel settore della ristorazione collettiva e, con oltre 10.000 collaboratori, eroga 50 milioni di pasti annui destinati a strutture socio-sanitarie, scuole e aziende”.

Nel corso del Consiglio direttivo è stato inoltre confermato che dal 12 al 15 marzo 2024 si terrà a Verona la terza edizione del’evento fieristico Let Expo su trasporti, logistica, servizi alle imprese, professioni e formazione”. Questa nuova ed entusiasmante edizione – conclude Grimaldi – si porrà obiettivi ancora più ambiziosi in termini di espositori, visitatori, stakeholder, giovani ed ospiti e rappresenterà l’occasione per fare networking, scoprire nuove opportunità ed innovazioni per il nostro settore e, naturalmente, confrontarci sui temi strategici per il nostro Paese. Diamo quindi appuntamento a tutti a Verona per Let Expo 2024″.