Alis al ministro Carfagna: Il rilancio del Mezzogiorno passa per lo sviluppo sostenibile della logistica

Un “importante momento di confronto in cui abbiamo presentato le nostre proposte sul rilancio e sullo sviluppo del Mezzogiorno attraverso un sistema di logistica e trasporti sostenibile, efficiente e competitivo”. Così, in una nota, il presidente di Alis Guido Grimaldi dopo l’incontro con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. “Tra gli obiettivi che l’Associazione persegue, un ruolo chiave è svolto proprio dal rilancio del Mezzogiorno – aggiunge il presidente di Alis – attraverso un sistema di trasporti e logistica sostenibile, efficiente e competitivo”. Al fine di rafforzare la coesione territoriale, riteniamo infatti necessario riattivare tutte le condizioni di base indispensabili per lo sviluppo dei territori, volte a garantirne l’accessibilità, l’attrattività e la riqualificazione anche infrastrutturale”. “Abbiamo apprezzato moltissimo la grande disponibilità all’ascolto ed il pragmatismo mostrati dal ministro nei confronti delle istanze presentate da Alis come volano per la crescita concreta del Sud – conclude Guido Grimaldi – e che riguardano: misure per la defiscalizzazione della filiera logistica tramite l’ampliamento del credito di imposta anche alle imprese del comparto; decontribuzione a favore degli imprenditori meridionali che hanno mantenuto inalterati i livelli occupazionali pre-Covid e non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ; supporto a formazione, ricerca ed innovazione tecnologica come leve di competitività; sburocratizzazione ed organicità nel sistema delle Zes (Zone Economiche Speciali); incentivi per l’intermodalità, in primis rendendo strutturali Marebonus e Ferrobonus ; sistemi che garantiscano la libera concorrenza nella continuità territoriale marittima con le grandi isole”.