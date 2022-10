Alis al nuovo Governo: Logistica, ecco le 10 priorità. A Roma il 29 e 30 novembre assemblea generale

Sono 10 le priorità per il settore della logistica da presentare al nuovo governo. Alis, l’associazione che rappresenta le aziende del settore, le ha definite, si legge in una nota, nell’ultimo consiglio direttivo. Tra queste, ci sono: potenziamento del Marebonus per l’intermodalità marittima ed approvazione del nuovo Regolamento; esclusione delle Autostrade del Mare e delle linee di cabotaggio insulare dal sistema di tassazione ETS; interventi per la crescita occupazionale attraverso incentivi per le assunzioni, riduzione dei costi di accesso alle professioni logistiche. Per Alis serve poi semplificazione amministrativa ed accelerazione nell’attuazione degli interventi del Pnrr per il sistema portuale italiano; accelerazione, sburocratizzazione ed estensione dei benefici delle ZES per l’intera catena logistica; ripristino della disciplina del gasolio commerciale per autotrazione; implementazione della transizione verso l’elettrico nella rete viaria nazionale; rappresentanza delle associazioni datoriali.

Da Amazon a Its Aerospazio Puglia, nuovi soci eccellenti

L’associazione ha anche annunciato l’adesione di Amazon Italia Services, P3 Logistic Parks, Teloni Tosetto e WeUnit e dell’ITS Aerospazio Puglia e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Bergamo”. “Siamo molto fiduciosi e pronti fin da subito a dialogare e a confrontarci in modo collaborativo e costruttivo con i nuovi Ministri e rappresentanti istituzionali – ha detto il presidente Guido Grimaldi – già a partire dai prossimi eventi nazionali, Assemblea Alis e Stati Generali del Trasporto e della Logistica che organizzeremo il 29 e il 30 novembre a Roma e la seconda edizione di LetExpo dall’8 all’11 marzo a Verona, che avranno come focus principale la sostenibilità ambientale ed economica, senza però dimenticare la grande rilevanza di quella sociale”.