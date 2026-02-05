Alis ampia la base associativa in vista di LetExpo 2026: tra i nuovi soci Trenitalia e Ntt Data

Il primo Consiglio di Alis del 2026 ha aperto un nuovo capitolo per l’associazione, segnato dall’ingresso di importanti soci consiglieri e dalla definizione delle strategie in vista di LetExpo 2026, l’evento internazionale in programma a Verona dal 10 al 13 marzo.

Nuovi ingressi strategici per rafforzare la competitività

Il presidente Guido Grimaldi ha sottolineato l’importanza dei nuovi membri: “Diamo il benvenuto a Trenitalia, Foald Service, Jordan National Shipping Line, NTT Data e Valore Salute, che dimostrano la credibilità del lavoro che stiamo portando avanti per la competitività, la sostenibilità e l’innovazione”.

Tra i nuovi soci consiglieri, Foald Service, con sedi a Ercolano e Milano, si conferma punto di riferimento nella sicurezza privata e nei servizi fiduciari; Jordan National Shipping Line amplia la rappresentanza nel settore marittimo e logistico; NTT Data Italia rafforza le competenze in consulting, cybersecurity e system integration; Streamax Europe, controllata europea di un gruppo cinese, porta expertise in intelligenza artificiale e monitoraggio intelligente dei trasporti; Valore Salute si concentra su servizi integrati di assistenza sanitaria e welfare aziendale; mentre Trenitalia, principale compagnia ferroviaria italiana, completa il quadro di adesioni già anticipate a dicembre.

Focus su scenari internazionali e strumenti di supporto al settore

Il Consiglio ha inoltre dedicato ampio spazio all’analisi del contesto internazionale ed europeo, con attenzione alle tensioni geopolitiche, ai dazi e alle criticità regolatorie, tra cui il sistema di tassazione Ets. Non sono mancati approfondimenti sulle misure previste dalla Legge di Bilancio per l’autotrasporto, la logistica e i settori correlati.

Particolare rilievo ha avuto l’intervento di Lucilla Mattei, direttore operativo di Ram Spa, che ha illustrato incentivi per l’intermodalità e strumenti di supporto per le imprese che operano attraverso le modalità strada-mare e ferro-strada.

Secondo Grimaldi, “il Consiglio ha rappresentato un momento importante per rafforzare il ruolo di Alis come punto di riferimento per la logistica, la mobilità sostenibile e l’industria italiana e internazionale”.