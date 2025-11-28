Alis, assemblea generale a Roma il 2 dicembre: governo, imprese e istituzioni a confronto

Si terrà martedì 2 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’Assemblea Generale Alis 2025, appuntamento centrale per il mondo della logistica e della mobilità sostenibile. L’evento, ospitato nella Sala Santa Cecilia in via Pietro de Coubertin, aprirà gli accrediti alle 9 e proseguirà fino alle 13,30, portando sul palco rappresentanti del governo, delle imprese e delle istituzioni.

Un confronto sul futuro della logistica italiana

Nel programma, fitto di interviste, dialoghi istituzionali e sessioni tematiche, si alterneranno moderatori del calibro di Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti. Tra gli interventi più attesi figurano quelli dei ministri Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, presenta così l’appuntamento: l’Assemblea sarà un’occasione per affrontare temi cruciali come transizione energetica, digitalizzazione, occupazione e competitività del sistema produttivo nazionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il dialogo tra istituzioni e tessuto imprenditoriale, promuovendo un modello logistico integrato e sostenibile, capace di valorizzare Made in Italy, innovazione e infrastrutture.

Un evento sotto il patrocinio di quattro ministeri

Grimaldi sottolinea come la manifestazione abbia ottenuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un riconoscimento che, nelle sue parole, conferma l’attenzione verso il lavoro svolto da Alis e verso le questioni poste al centro del dibattito.

Il presidente conclude invitando ospiti, stakeholder e stampa a partecipare, convinto che dall’incontro emergeranno idee e proposte concrete per sostenere l’intera filiera logistica e il mondo imprenditoriale che vi ruota attorno.