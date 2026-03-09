Alis, da domani a Verona LetExpo 2026: la logistica si confronta su sostenibilità e innovazione

Verona si prepara ad ospitare la quinta edizione di LetExpo, l’evento internazionale di riferimento per trasporti, logistica, sostenibilità e servizi alle imprese, organizzato da Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile in collaborazione con Veronafiere. Dal 10 al 13 marzo, la città diventa così un hub per dibattiti, workshop e incontri dedicati all’innovazione e alla competitività del settore.

L’edizione di quest’anno punta i riflettori sulle dinamiche geopolitiche, sulle sfide della logistica sostenibile e sulla collaborazione tra imprese, governo e mondo accademico. Tra i temi centrali, il ruolo delle infrastrutture, l’ottimizzazione dei flussi logistici e le strategie per uno sviluppo più verde e resiliente.

I protagonisti della manifestazione

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e figure di rilievo: tra loro Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali; Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità; e Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture.

Saranno presenti anche Alessandro Morelli, sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio – CIPE, Emanuele Prisco, sottosegretario all’interno, e Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Tra le autorità militari e di soccorso figurano Amm. Sq. Giuseppe Berutti Bergotto, capo di stato maggiore della marina militare, Gen. C.A. Angelo Michele Ristuccia, comandante logistico dell’esercito, e Eros Mannino, capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non mancheranno inoltre rappresentanti internazionali e del mondo accademico e imprenditoriale, come Luigi Di Maio, rappresentante speciale UE per la regione del Golfo, Marco Minniti, presidente fondazione MedOr, e Luca Zaia, presidente del consiglio regionale del Veneto.

Un’occasione per guardare al futuro

LetExpo si conferma così un appuntamento chiave per discutere le strategie del settore logistico in un contesto globale sempre più complesso, tra innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo delle reti infrastrutturali. Per imprese e istituzioni è l’occasione per confrontarsi, pianificare collaborazioni e anticipare le sfide che attendono il Paese nei prossimi anni.