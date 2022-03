Alis, Di Caterina in Senato: Decarbonizzazione, non si torna indietro ma servono più aiuti

“Il ciclo di audizioni a cui abbiamo partecipato oggi presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato è estremamente importante per il difficile momento che sta vivendo l’intero settore del trasporto e della logistica, colpito pesantemente dall’aumento dei costi di energia e carburanti. Nonostante la gravità della situazione, a cui si sono ora aggiunte anche le ulteriori incertezze socio-economiche derivanti dalla guerra in Ucraina, abbiamo scongiurato nelle scorse settimane qualsiasi forma di protesta del comparto, in particolare dell’autotrasporto, e abbiamo invece richiesto incontri nelle sedi istituzionali competenti e, per questo, ringraziamo il Presidente Coltorti e tutti i membri della Commissione”. Così il Vicepresidente e Direttore Generale di Alis, Marcello Di Caterina, è intervenuto in Audizione presso la Commissione Lavori pubblici del Senato della Repubblica sull’aumento dei costi nel settore dell’autotrasporto. “E’ evidente che la situazione attuale sia molto preoccupante – ha continuato – ma al tempo stesso riteniamo che proprio oggi dobbiamo ancor più guardare al futuro e proseguire nella direzione della decarbonizzazione, e auspichiamo pertanto che le Istituzioni supportino concretamente le imprese, per continuare ad essere competitive e sostenibili, attraverso maggiori sostegni per l’intermodalità, che contribuisce concretamente alla transizione ecologica e modale e, pertanto, attraverso strumenti incentivanti come Marebonus e Ferrobonus finanziate con 100 milioni di euro all’anno per ciascuna misura. E’ altrettanto importante prevedere specifici interventi di decontribuzione e detassazione per il personale viaggiante delle imprese di trasporto e logistica”.