Alis e Amazon: Logistica sostenibile e digitalizzazione, formazione gratuita per le Pmi

Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) e Amazon inaugurano un nuovo modulo dedicato alla logistica sostenibile, come parte del programma di formazione gratuita “Accelera con Amazon“, pensato per accompagnare imprenditrici e imprenditori italiani lungo il percorso di digitalizzazione.

Il percorso formativo si arricchisce così di nuovi contenuti finalizzati ad aiutare imprenditori e piccole e medie imprese nell’acquisizione di nozioni di base e best practice utili alla costruzione di una logistica integrata e sostenibile.“Alis porta avanti un percorso di profondo impegno nel campo della formazione specialistica – ha dichiarato il presidente di Alis Guido Grimaldi – e siamo molto fieri di poter cooperare con il nostro associato Amazon in questo programma di studio indirizzato agli imprenditori. Questo modulo di “Accelera con Amazon” è senza dubbio una concreta occasione formativa volta alla valorizzazione di un modello di trasporto e logistica sostenibili che Alis promuove da ormai diversi anni. Collaborando a questo corso di formazione rinnoviamo la nostra attenzione anche sul tema della transizione ecologica e digitale con un impegno comune dei principali player della logistica intermodale italiana ed europea“.“Ogni giorno, innoviamo per creare nuovi strumenti in grado di supportare le piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di digitalizzazione e di sviluppo – ha commentato Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon EU -. Consapevoli del ruolo centrale della logistica nella transizione sostenibile, siamo felici di aver collaborato con Alis per la creazione di questo modulo formativo, che ci auguriamo possa aiutare tante imprenditrici e tanti imprenditori nel loro cammino”.Il modulo, della durata di 2 ore e 40 minuti, ha l’obiettivo di mostrare l’importanza strategica di un approccio sostenibile alla logistica e ne approfondisce le dimensioni principali: dalle diverse modalità di trasporto ai modelli di cooperazione con gli operatori logistici, passando per le innovazioni e le prassi che contribuiscono alla transizione green.

La sessione di formazione è rivolta a imprenditori che stanno avviando attività che coinvolgono un qualsiasi tipo di trasporto e movimentazione di merci lungo l’intera catena di approvvigionamento e a figure professionali con funzioni legate alla logistica.

Accelera con Amazon

Amazon si impegna ad aiutare le Pmi nel loro percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione attraverso strumenti e programmi specifici. A novembre 2020, infatti, in piena pandemia, l’azienda ha lanciato “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente, a prescindere dalla volontà di vendere o meno su Amazon. Oggi, il programma, che ha visto più di 35.000 realtà coinvolte a distanza di due anni dal suo lancio, è annoverato tra le iniziative promosse dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, sui canali Solidarietà Digitale e Repubblica Digitale.