Alis e Camera di commercio di Spagna in Italia: accordo da 200 mld di fatturato

Alis e Camera di commercio di Spagna in Italia siglano un protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Spagna e sostenere la crescita delle imprese associate. Le due realtà rappresentano complessivamente un fatturato aggregato superiore ai 200 miliardi di euro, a conferma del peso strategico dell’accordo.

L’intesa punta a favorire scambi economici, internazionalizzazione e sviluppo delle filiere industriali attraverso una serie di azioni operative: dalla costruzione di partnership strategiche alla promozione di iniziative comuni nei campi della ricerca e dell’innovazione, fino all’individuazione e alla diffusione di opportunità di investimento nei due Paesi.

Azioni concrete per imprese e territori

Il protocollo prevede anche l’organizzazione di occasioni di networking, momenti di confronto e scambio di conoscenze tra imprese italiane e spagnole, oltre al coinvolgimento di enti, associazioni e realtà economiche dei rispettivi sistemi produttivi. Un approccio pragmatico, pensato per tradurre la cooperazione istituzionale in opportunità di business reali.

Di Caterina: Internazionalizzazione leva decisiva

Per Alis, l’accordo rafforza una strategia già orientata oltre i confini nazionali.

“È per noi davvero importante e significativo avviare questa collaborazione strategica con la Camera di Commercio di Spagna in Italia, che dà ulteriore valore al nostro impegno per l’internazionalizzazione delle aziende associate”, dichiara Marcello Di Caterina, direttore generale di Alis.

Secondo Di Caterina, “unire le forze in un’ottica internazionale significa offrire alle imprese nuove opportunità concrete di crescita e visibilità”. Logistica, mobilità sostenibile, servizi e industria vengono indicati come leve fondamentali per il rilancio della competitività e per affrontare le sfide globali. L’intesa, aggiunge, consolida una visione condivisa orientata a un sistema produttivo più integrato ed efficiente, capace di rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Spagna e di favorire investimenti e progetti comuni.

Patìmo: Competenze e relazioni messe a sistema

Soddisfazione anche da parte della Camera di Commercio di Spagna in Italia.

“Siamo particolarmente soddisfatti di sottoscrivere questo protocollo di intesa con Alis, che segna l’avvio di una collaborazione strutturata e di ampio respiro”, afferma Luigi Patìmo, presidente dell’ente.

Patìmo sottolinea che la missione della Camera è favorire il dialogo e la cooperazione tra le imprese associate, accompagnandole nei percorsi di internazionalizzazione e innovazione. “Questo accordo rappresenta un passo avanti nel mettere a sistema competenze, esperienze e relazioni, per creare nuove opportunità di business e sviluppo condiviso”, aggiunge.

Lavorando con un partner come Alis, conclude, sarà possibile dare impulso a progetti congiunti nei settori della logistica, dei trasporti e dell’industria, rafforzando la cooperazione economica tra due economie considerate fortemente complementari.