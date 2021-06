Alis, Grimaldi annuncia l’ingresso di Withu, brand commerciale del gruppo Europe Energy

“Siamo davvero lieti di poter dare il benvenuto in Alis a WithU, brand commerciale del gruppo Europe Energy che da sempre basa la propria strategia sulla forte spinta alle soluzioni digitali ed innovative nonché sulla volontà di anticipare il mercato. E’ infatti proprio questa visione orientata al futuro che ha subito trovato un’importante convergenza tra WithU e il percorso che con Alis promuoviamo in termini di innovazione, semplificazione ed internazionalizzazione”.

Il presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia l’adesione all’Associazione di Europe Energy gruppo fondato nel 2007 e che dal 2019 lancia il brand WithU, fornitore che unisce in un’unica soluzione luce, gas, internet e telefonia fissa e mobile. WithU è il brand commerciale dell’importante realtà multi-utility “Europe Energy”, una delle società italiane maggiormente dinamiche ed innovative nel mercato europeo dell’energia elettrica e del gas e che oggi si presenta come un grande gruppo internazionale.

“WithU è un ottimo esempio di semplificazione dei processi e dei servizi di cui tutte le imprese hanno bisogno, dal momento che coniuga in modo semplice ed immediato attraverso un’unica piattaforma digitale dedicata – aggiunge il presidente di Alis – tutte le utilities di cui si occupa, al fine di poter ottimizzare gli oneri a carico delle aziende e ridurre notevolmente i costi”.

“L’adesione di WithU ad Alis rappresenta un segnale importante sia per le aziende sia per i privati, e ci riferiamo in particolare agli oltre 188.000 lavoratori che l’Associazione rappresenta – dichiara Matteo Ballarin di WithU -. La nostra azienda, infatti, vuole essere un punto di riferimento non solo per il mercato B2B, ma anche e per il mercato B2C. Proprio in questo secondo caso, stiamo lavorando per avvicinarci al cliente finale attraverso due parole chiave: innovazione dei servizi e semplificazione degli stessi. E la partnership con Alis rispecchia questi valori, questa volontà comune di migliorarci costantemente ed innovarci ogni giorno. Speriamo che la nostra collaborazione possa portare una maggiore consapevolezza all’utente finale e avvicinarlo ad una realtà sempre più smart e innovativa”.