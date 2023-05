Alis, Grimaldi: Trasporto sostenibile, grazie all’intermodalità quest’anno 5,4 mln di tonnellate di Co2 in meno

“L’unica e più competitiva alternativa di trasporto sostenibile è l’intermodalità marittima e ferroviaria. Investire in intermodalità significa credere nella transizione green della logistica. Grazie all’utilizzo del mare e del ferro i nostri soci sottrarranno 6 milioni di camion dalle autostrade, pari a 143 milioni di tonnellate in meno di merci nelle arterie stradali, abbattendo oltre 5,4 milioni di tonnellate di Co2”. Così il presidente dell’Alis, Guido Grimaldi, in apertura dell’evento “Un caffè a Villa Borghese, per lo sviluppo di un’Italia sostenibile”, organizzato dall’Alis. “Serve favorire un confronto pubblico-privato su punti di forza e istanze del nostro settore. Speriamo di contare su strumenti virtuosi come marebonus e ferrobonus aumentando la dotazione a 100 milioni di euro l’anno per ciascuna misura”, ha proseguito. “Grazie a un trasporto sostenibile effettuato dai soci Alis abbiamo stimato che nel 2023 i cittadini italiani risparmieranno oltre 7 miliardi di euro”, ha detto Grimaldi, sottolineando l’importanza di “aumentare gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare italiano”. “Rivolgiamo un plauso per l’approvazione del decreto Lavoro che mostra un approccio molto concreto verso imprese e lavoratori”, tuttavia “c’è ancora tanto da fare considerando che nel 2022 la mancanza di figure professionali ha comportato un costo indiretto di 37 miliardi di euro”, ha concluso.