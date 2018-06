Alis, Guido Grimaldi annuncia l’ingresso del Gruppo Casillo

“Sono particolarmente lieto di poter annunciare che da oggi Alis può annoverare tra i propri associati un gruppo di spicco dell’economia italiana, quale il Gruppo Casillo, leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano”.

E’ lo stesso Guido Grimaldi, presidente dell’Associazione Logistica per l’Intermodalità Sostenibile, a voler dare notizia dell’importante adesione.

Pasquale Casillo, presidente dell’omonimo gruppo, che circa un mese fa fu tra i relatori alla convention di Alis a Sorrento, ha avuto parole chiare e lusinghiere per illustrare i motivi dell’ingresso nell’associazione: “Alis – ha detto Casillo – rappresenta l’associazionismo per come dovrebbe essere: integrato, sistemico, propositivo. Queste le ragioni della nostra adesione, certi di poter dare un apporto e di essere rappresentati in modo coerente, in un contesto in continua evoluzione e di crescente complessità”.

“Il Gruppo Casillo – afferma il presidente di Alis Guido Grimaldi – è senza dubbio un market maker dell’intera filiera del grano, ma anche un importante riferimento nel settore della logistica, dove attraverso la Silos Granari della Sicilia, opera da protagonista attraverso i terminal portuali di Bari, Palermo, Catania, Ancona e Barletta. Certamente con il loro ingresso in Alis, l’associazione aggiunge un importante tassello nella sua crescita e diventa sempre più un punto di riferimento indiscutibile per chi opera e lavora per lo sviluppo del trasporto intermodale nel Paese”.