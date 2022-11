Alis, il 29 e 30 novembre a Roma l’Assemblea e gli Stati generali del Trasporto e della Logistica

Martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022 presso la sede nazionale dell’Associazione, a Roma, in Via Rasella 157, si terranno l’Assemblea di Alis e gli Stati Generali del Trasporto e della Logistica. In programma, dalla mattina al pomeriggio, sessioni tecnico-istituzionali. Dopo il discorso di apertura del presidente di Alis, Guido Lombardi, previsti interventi di numerosi ministri, dei vice presidenti delle Camere e di esperti delle associazioni, delle imprese e delle università; e confronti tra imprenditori e stakeholder dell’intera filiera logistica. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e Youtube di Alis.

Interverranno:

Guido Crosetto , Ministro della Difesa (mercoledì 30 novembre, ore 10:40)

, Ministro della Difesa (mercoledì 30 novembre, ore 10:40) Alessandra Locatelli , Ministro per le Disabilità (in videocollegamento, mercoledì 30 novembre, ore 16:30)

, Ministro per le Disabilità (in videocollegamento, mercoledì 30 novembre, ore 16:30) Nello Musumeci , Ministro per le Politiche del mare e per il Sud (martedì 29 novembre, ore 12:45)

, Ministro per le Politiche del mare e per il Sud (martedì 29 novembre, ore 12:45) Matteo Salvini , Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (martedì 29 novembre, ore 11:00)

, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (martedì 29 novembre, ore 11:00) Daniela Santanché , Ministro del Turismo (mercoledì 30 novembre, ore 17:00)

, Ministro del Turismo (mercoledì 30 novembre, ore 17:00) Antonio Tajani , Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri (videomessaggio, mercoledì 30 novembre, ore 10:00)

, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri (videomessaggio, mercoledì 30 novembre, ore 10:00) Maurizio Gasparri , Vicepresidente del Senato della Repubblica (martedì 29 novembre, ore 15:30)

, Vicepresidente del Senato della Repubblica (martedì 29 novembre, ore 15:30) Giorgio Mulé , Vicepresidente della Camera dei Deputati (mercoledì 30 novembre, ore 11:00)

, Vicepresidente della Camera dei Deputati (mercoledì 30 novembre, ore 11:00) Mariateresa Bellucci , Viceministro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (martedì 29, ore 11:45)

, Viceministro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (martedì 29, ore 11:45) Galeazzo Bignami , Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti (mercoledì 30 novembre, ore 11:00)

, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti (mercoledì 30 novembre, ore 11:00) Vannia Gava , Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica (martedì 29 novembre, ore 15:30)

, Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica (martedì 29 novembre, ore 15:30) Edoardo Rixi , Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti (martedì 29 novembre, ore 11:45)

, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti (martedì 29 novembre, ore 11:45) Giuseppina Castiello , Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento (mercoledì 30 novembre, ore 15:30)

, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento (mercoledì 30 novembre, ore 15:30) Claudio Durigon , Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali (mercoledì 30 novembre, ore 15:30)

, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali (mercoledì 30 novembre, ore 15:30) Paola Frassinetti , Sottosegretario all’Istruzione e al Merito (mercoledì 30 novembre, ore 15:00)

, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito (mercoledì 30 novembre, ore 15:00) Augusta Montaruli , Sottosegretario all’Università e alla Ricerca (mercoledì 30 novembre, ore 15:30)

, Sottosegretario all’Università e alla Ricerca (mercoledì 30 novembre, ore 15:30) Francesco Paolo Sisto , Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia (30 novembre, ore 12:00)

, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia (30 novembre, ore 12:00) Maria Tripodi, Sottosegretario agli Esteri (martedì 29 novembre, ore 17:00)