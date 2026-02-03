Alis lancia LetExpo 2026: a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilità

Trasporti, logistica, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica tornano al centro del dibattito nazionale ed europeo con LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona. La quinta edizione della manifestazione è promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere.

Le principali novità dell’edizione 2026 sono state illustrate in anteprima da Alis e Veronafiere insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, confermando LetExpo come evento di riferimento per il settore dei trasporti e della logistica a livello italiano ed europeo.

Top player e filiere strategiche in fiera

In fiera saranno presenti i principali operatori del mercato: imprese di trasporto e logistica, porti e interporti italiani e internazionali, operatori delle filiere industriali, energetiche e tecnologiche, case costruttrici, società di servizi e consulenza, enti pubblici, associazioni di categoria, centri di ricerca ed enti di formazione.

L’obiettivo resta quello di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni, territori e giovani, mettendo a sistema competenze, investimenti e visione strategica in un comparto chiave per la competitività del Paese.

Innovazione e intelligenza artificiale al centro di LetExpo 2026

Elemento distintivo dell’edizione 2026 sarà il forte focus sull’innovazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica. Tra i temi al centro della rassegna: ottimizzazione delle flotte e delle supply chain, automazione dei processi, analisi predittiva, sicurezza operativa, utilizzo della realtà virtuale, dimostrazioni tecnologiche ed esperienze interattive.

Numeri in crescita rispetto al 2025

«Siamo giunti alla quinta edizione di LetExpo, un traguardo importante e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza», ha dichiarato Guido Grimaldi, presidente di Alis. I numeri previsti per il 2026 confermano la crescita della manifestazione: circa 550 espositori (+10%), un’area espositiva di 65.000 metri quadrati (+10%) e una presenza internazionale in aumento del 25% rispetto all’edizione precedente.

Secondo Grimaldi, in un contesto globale segnato da transizioni economiche e tensioni geopolitiche, LetExpo intende offrire quattro giornate di confronto concreto su sviluppo sostenibile, competitività del Made in Italy, ruolo strategico della logistica, nuove rotte intermodali, digitalizzazione, welfare aziendale, occupazione, competenze e impegno sociale.

Sociale e formazione: confermate Alis per il Sociale e Alis Academy

Anche nel 2026 sarà confermato l’impegno di “Alis per il Sociale”, con un intero padiglione dedicato a volontariato, inclusione e solidarietà. Cresce inoltre il ruolo di Alis Academy, che vedrà la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia, rafforzando il legame tra mondo della formazione e sistema produttivo.

Verona hub logistico europeo

«LetExpo ribadisce la sua posizione di leadership», ha sottolineato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. «Verona è una capitale della logistica: ospita il più importante interporto italiano, è attraversata da due corridoi europei e concentra infrastrutture che collegano Nord e Sud, Est e Ovest del Paese».

Veronafiere mette a disposizione dell’evento competenze organizzative, relazioni internazionali e capacità di creare piattaforme di mercato e contenuti, contribuendo all’evoluzione della rassegna anno dopo anno.

Il ruolo delle istituzioni

«LetExpo favorisce il confronto tra imprese, istituzioni e territori su temi centrali come infrastrutture, intermodalità, sostenibilità e innovazione», ha commentato Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Il settore dei trasporti e della logistica è essenziale per la competitività dell’Italia e per il rafforzamento delle connessioni europee e internazionali».

Secondo Rixi, eventi come LetExpo rappresentano un’occasione concreta di dialogo e proposta, contribuendo alla definizione di politiche orientate allo sviluppo attraverso il confronto diretto con il mondo produttivo.

Appuntamento a marzo

LetExpo 2026 si conferma così un appuntamento centrale per il sistema logistico e industriale italiano ed europeo. L’appuntamento è a Verona, dal 10 al 13 marzo.