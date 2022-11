Alis, nell’associazione entra P3 Logistic Parks, società leader nel mercato immobiliare europeo

Alis annuncia l’adesione di P3 Logistic Parks, società leader nel settore del real estate e, in particolare, nel mercato immobiliare logistico, segmento che riconferma per il 2022 un trend positivo di crescita. Si tratta, afferma il presidente dell’Associazione logistica Guido Grimaldi, nel dare il benvenuto al nuovo entrato, “del primo operatore immobiliare nella nostra Associazione che svolge un’attività di interesse davvero trasversale per tutti i settori della catena logistica che rappresentiamo. L’ingresso di questa nuova ed importante realtà, che offre ai propri clienti spazi logistici strategici in località chiave di tutta Europa sviluppando, tra l’altro, magazzini sostenibili e hub intermodali secondo i più elevati standard internazionali, ci permetterà inoltre di operare sinergicamente e concretamente nella direzione dello sviluppo della sostenibilità ambientale in tutta la filiera logistica”. P3 Logistic Parks, si legge nella nota di Alis, “è un investitore-sviluppatore e proprietario a lungo termine di magazzini in Europa, controllato al 100% da Gic, il fondo sovrano del Governo di Singapore. P3 è cresciuta fino a diventare uno dei principali operatori immobiliari logistici europei con più di 7,1 milioni di mq di proprietà in gestione in 11 paesi e con 450 clienti. Le recenti consegne di un edificio multipiano di 189.000 metri a San Salvo (Chieti) e uno di 45.000 metri ad Ardea (Roma) confermano il trend di crescita e fiducia che il mercato e i suoi operatori riconoscono a P3 e al suo team di professionisti del settore. Inoltre, è in pipeline uno sviluppo logistico strategico su un’area di 50.000 mq a Calvenzano (BG), che consolida la presenza di P3 nel primo hub industriale del Nord Italia.

Recentemente P3 ha ottenuto la certificazione Breeam Very Good per l’intero portafoglio dei suoi immobili. Un grande risultato che premia l’attenzione costante al tema della Sostenibilità, per un percorso sempre più improntato alla transizione ecologica, in linea con la strategia comune di integrare pienamente l’Esg in tutte le attività del Gruppo. I nuovi edifici, invece, saranno realizzati con certificazione Breea Excellent, uno degli standard progettuali edilizi più avanzati e diffusi al mondo per la valutazione d’impatto ambientale degli edifici.

“Alis – afferma Andrea Amoretti, Managing Director di P3 Italia – è un’importantissima realtà associativa, composta da una rete interdisciplinare di aziende di cui entriamo a far parte con grande entusiasmo. Siamo certi che questa collaborazione, dando valore alle competenze distintive di ciascun player, porterà ad un valido terreno di confronto e arricchimento per la crescita del settore, in linea con quelli che sono i nostri valori condivisi verso una logistica green, moderna e tecnologicamente avanzata”.