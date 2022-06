Alis, nuovo passo in direzione della sostenibilità della filiera logistica grazie al network All-Linea e Dnv

Alis, associazione a cui fa capo il mondo italiano della logistica e del trasporto, annuncia “un’ulteriore iniziativa nella direzione della sostenibilità”, da sempre “uno dei nostri obiettivi programmatici strategici”. “Grazie all’importante collaborazione tra due prestigiosi associati di Alis la società Pesci Attrezzature (con tutto il network All-Linea che conta oggi oltre 40 officine in tutta Italia) e l’azienda Dnv (uno degli enti di certificazione leader nel mondo) sarà avviato – spiega il Vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina – uno specifico ed innovativo processo di analisi della Supply Chain destinato ai mezzi di trasporto merci e rivolto, in particolare, al tratto stradale dell’intera filiera intermodale. Ciò permetterà alle nostre aziende, che da sempre adeguano le loro flotte con mezzi moderni e tecnologicamente avanzati e che spesso anticipano i target di sostenibilità e di sicurezza, di contribuire a ridurre le emissioni inquinanti di CO2 andando nella direzione di un ambiente più pulito e più green”.

“Il processo di valutazione per la nostra rete di officine All-Linea, nata sette anni fa e cresciuta enormemente sia in termini numerici che in qualità dei servizi, è uno step fondamentale – afferma Cristiano Pesci, Amministratore delegato di Pesci Attrezzature, proprietaria del brand All-Linea -. Il nostro desiderio, dal 2015, è quello di fornire al cliente un servizio eccellente ma, soprattutto, uniforme in ogni centro All-Linea. Grazie all’ingresso in Alis, che ci ha permesso di interloquire con stakeholders del mondo della logistica e del trasporto anche in occasione di importanti confronti pubblici, e alla sinergia avviata con Dnv, a cui abbiamo deciso di affidarci essendo una delle migliori aziende al mondo in termini di certificazioni, ora il processo sarà conforme in ogni suo passaggio, dall’ingresso del veicolo in officina all’applicazione del “bollino” su ogni mezzo, a conferma che l’allineamento è stato effettuato correttamente. Da oggi possiamo affermare con orgoglio che All-Linea è l’unica rete di officine valutate da un Ente terzo per l’allineamento di ruote ed assali”.

“Oggi le organizzazioni sono chiamate a rispondere alle sempre più crescenti richieste di assunzione delle proprie responsabilità attraverso l’implementazione di nuove tecnologie ed il miglioramento delle performance per contribuire ad uno sviluppo sostenibile – aggiunge Alessandro Gerlotti, Sales Director Italy DNV – Lo scopo che guida Dnv è da sempre la salvaguardia della vita e la tutela dell’ambiente, valori che ci hanno portati ad aderire ad Alis e che condividiamo pienamente con Pesci Attrezzature. Siamo quindi entusiasti di avviare questa sinergia e di essere stati coinvolti nel processo di valutazione della rete di officine per le procedure di allineamento e siamo inoltre certi che la strategia intrapresa da tutta Alis vada proprio nella direzione sostenibile che anche noi auspichiamo e che non può prescindere da un’intera catena logistica virtuosa”.