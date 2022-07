Alis on Tour fa tappa a Manduria/ Video

In diretta da Manduria (Taranto) Alis on Tour “L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” per discutere del ruolo centrale del Sud nello sviluppo e nella ripartenza del Paese dal punto di vista della logistica e delle infrastrutture. In apertura i saluti iniziali di Marcello Di Caterina, direttore generale Alis, e di Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Guido Grimaldi, presidente Alis, Vannia Gava, sottosegretario di Stato alla Transizione Ecologica, Maurizio Lupi, deputato Commissione Affari Esteri e Comunitari Camera dei Deputati, Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Dalila Nesci, sottosegretario di Stato al Sud e alla Coesione territoriale e di Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia. Conclude la serata l’intervista “a tu per tu” di Bruno Vespa a Emanuele Grimaldi, Ad Gruppo Grimaldi e Presidente globale ICS.