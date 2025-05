Alis preoccupata per le norme Ue in materia di sostenibilità: confronto coi ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin

Le preoccupazioni degli operatori della logistica per le normative europee in materia di sostenibilità (come l’Etsed il Fuel UE applicati al trasporto marittimo) e l’esigenza di difendere “il valore del made in Italy” sono state al centro dell’evento “Alis a villa Borghese”, svoltosi in Piazza di Siena a Roma per iniziativa dell’Associazione presieduta da Guido Grimaldi.

All’appuntamento moderato da Monica Maggioni e Nathania Zevi hanno partecipato, tra gli altri, i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica), sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Iannone e l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera, “che hanno confermato la vicinanza del Governo nazionale e locale nei confronti delle imprese”.

Nel corso del confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder del settore dei trasporti e della logistica sono stati affrontate, spiega Guido Grimaldi, “tematiche attuali legate alla sostenibilità e alla competitività del Sistema Paese alla luce degli scenari internazionali sul piano geopolitico ed economico, grazie anche ai preziosi contributi dei nostri autorevoli relatori Sandro Pappalardo, presidente di Ita, Regina Corradini D’Arienzo, ad di Simest, Giovanni Romano, presidente e ad di Q8 Quaser, Cristina Sgubin, segretario generale di Telespazio e Cda Eni e Marcello Di Caterina, vicepresidente Alis”.

“Siamo davvero orgogliosi – si legge nella nota del presidente – di rappresentare molti campioni nazionali con Alis, che oggi conta 2.400 soci, 425 mila lavoratori e un fatturato aggregato di 117 miliardi di euro. Le eccellenze imprenditoriali italiane continuano a rafforzare la nostra posizione globale, ad attrarre investimenti strategici per il nostro Paese e a valorizzare l’export italiano, asset chiave per la nostra economia e per la promozione del Made in Italy nel mondo, che si conferma un brand di valore inestimabile, capace di conquistare mercati importanti che possono inoltre far apprezzare la bellezza e la qualità del nostro Paese”. “Siamo però preoccupati – aggiunge Grimaldi – per alcune decisioni europee sulla sostenibilità perché gli obiettivi ambientali sono nobili e condivisibili, ma oggi risultano anacronistici rispetto alle modalità d’attuazione ed ai tempi. Non possiamo assolutamente permetterci di perdere competitività imponendo alle nostre imprese vincoli che altri attori globali non hanno e, inoltre, non possiamo pensare di decarbonizzare il mondo agendo in modo regionale e marginale, mentre la politica dovrebbe essere univoca e globale”. “Pertanto – ha concluso Grimaldi -, ci auguriamo che ciò che proviene dal mare ritorni al mare, ovvero che le tasse pagate dal nostro settore e quindi da armatori ed autotrasportatori ritornino al nostro settore in forma di incentivi come il virtuoso Sea Modal Shift, oggi ridotto a soli 20 milioni all’anno. Auspichiamo quindi – conclude il Presidente di ALIS – che la dotazione finanziaria per questo strumento incentivante sia portata a 100 milioni al fine di sostenere i campioni nazionali della logistica che promuovono il Made in Italy nel mondo”.