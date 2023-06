Alis, prosegue la crescita e rilancia la stagione degli eventi: l’11 luglio appuntamento a Manduria

“Sono veramente orgoglioso della continua crescita della nostra Associazione, testimoniata anche dagli importanti ingressi approvati nel Consiglio direttivo di Manpower, De Vellis Servizi Globali, Unmanned4You e Contel. Il gruppo mondiale Manpower è presente in Italia dal 1994 ed è una realtà primaria nella gestione delle risorse umane, ricerca, selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni, attraverso una rete di più di 200 uffici e 2.000 persone impiegate su tutto il territorio nazionale. De Vellis Servizi Globali opera da quarant’anni nel settore dei traslochi e dei trasporti nazionali ed internazionali, offrendo servizi professionali con una flotta di 372 mezzi. Unmanned4You è una start-up innovativa nata nel 2017 con lo scopo di aggregare tutti gli attori del business dei droni e fornire soluzioni tecnologicamente avanzate. Contel è invece un’azienda campana che fornisce servizi informatici trasversali anche mediante l’utilizzo di tecnologia blockchain. Diamo inoltre il benvenuto alla Scuola del Fare Giulia Civita Franceschi di Napoli, che offre percorsi di studio in operatore per la riparazione dei veicoli a motore ed operatore dei sistemi e servizi logistici, nonché a numerose aziende italiane ed europee. Le adesioni di queste realtà, straordinarie non solo per numeri ma per la qualità dei servizi offerti, ci permettono di proseguire nel percorso di diffusione e valorizzazione di una nuova cultura del trasporto e della logistica e consentono inoltre ad ALIS di rappresentare un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale, formativo, occupazionale, digitale e dei servizi alle imprese”. Il Presidente di Alis Guido Grimaldi commenta così i lavori del Consiglio direttivo svolto nella sede nazionale di Roma.

“Il Consiglio direttivo ha inoltre rappresentato l’occasione per discutere del Progetto Basket Bond Alis, l’operazione finanziaria presentata nell’ultima seduta ed oggi ulteriormente arricchita dagli interventi tecnici di importanti istituti finanziari. Il riconoscimento che riceviamo sempre più da stakeholder e aziende leader nei propri settori, attraverso la condivisione dei nostri valori e della nostra identità, indicano la capacità di Alis di intercettare le principali istanze e necessità del sistema economico e produttivo e, al tempo stesso, la volontà di individuare le prospettive di medio e lungo periodo anche grazie ad un costante e collaborativo dialogo istituzionale. Insieme ai nostri soci, che partecipano attivamente anche ai lavori delle Commissioni tecniche proponendo spunti e temi oggetto di dibattito, siamo inoltre pronti per proseguire la nostra stagione di eventi 2023 con il consueto appuntamento estivo di Alis a Manduria, che quest’anno si svolgerà martedì 11 luglio presso la suggestiva Masseria Li Reni. L’evento di Manduria – conclude Guido Grimaldi – sarà caratterizzato da interviste a tu per tu, conferenze e confronti con ospiti nazionali ed internazionali tramite il format “Alis Cafè” e sarà l’occasione per fare il punto sulla crescita del nostro settore strategico, sulle politiche per il Sud, sulle nuove sfide ed opportunità per le imprese e per lo sviluppo sempre più competitivo del nostro Paese”.