Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di questa iniezione di liquidità non solo per garantire gli stipendi ma anche tutti gli altri servizi collaterali al mantenimento in servizio dell’attività di Alitalia in as in questo momento”. Ad affermarlo è il Commissario straordinario di Alitalia, Gabriele Fava nel corso della sua audizione in commissione Bilancio sul dl sostegni bis.