Alitalia: Fiavet a Iata, chiarezza sui biglietti dopo 14 ottobre

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – Mancano due mesi alla cessazione di attività di Alitalia e all’inizio di quelle di Ita. Alle agenzie di viaggio e tour operator non è dato sapere nulla, nonostante Fiavet-Confcommercio si sia adoperata per capire le tempistiche di riprotezione passeggeri e dei rimborsi attraverso richieste ufficiali. A sottolinearlo in una nota è Fiavet che riprende le stime diffuse in questi giorni dai media che parlano di almeno 255.000 gli utenti in attesa di sapere la loro sorte dopo il 14 ottobre, data di cessazione attività di Alitalia e che chiede alla Iata chiarezza sui biglietti Alitalia.