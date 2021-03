Alitalia: Giovannini, ‘interazione con Fs pista sulla quale bisognerà lavorare’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “La possibile interazione tra Alitalia e Fs è una pista su cui naturalmente bisognerà lavorare anche perché in altre parti del mondo questo sta avvenendo. Non c’è dubbio che è tema su cui Ita e Ferrovie ragioneranno in futuro”. Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la sua audizione in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti e poco prima della videocall con la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager proprio sul dossier Alitalia.