Alitalia, Patuanelli: “Una soluzione di mercato non c’è”

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Al momento una soluzione di mercato non c’è”. Così il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione davanti alla commissione Industria al Senato sul . “Non c’è una proroga al consorzio che si stava costituendo perché quella strada non c’è più”, aggiunge.

“Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”, spiega Patuanelli aggiungendo: “E’ dieci anni che si tenta di privatizzare”, osserva, tuttavia la compagnia “ha una dimensione che il mercato fa difficoltà ad accettare”.