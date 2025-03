Alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli il trolley elettrico che ti porta in giro

Il modo di spostarsi sta cambiando rapidamente e la micromobilità elettrica è sempre più protagonista.

In Italia monopattini elettrici, e-bike e e-scooter stanno ridefinendo il concetto di spostamento intelligente, in particolare nelle grandi città. Soprattutto grazie ai servizi di sharing: l’8° Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility 2024, pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility e promosso da MIT e MASE, segnala infatti come il mercato della sharing mobility abbia registrato nel 2023 un fatturato di 178 milioni, in lieve crescita grazie a una domanda stabile nonostante la razionalizzazione dell’offerta.

Ma ad affiancare mezzi elettrici già ampiamente conosciuti e utilizzati dagli italiani arriva ora un nuovo prodotto, non adatto al trasporto su strada ma che permette invece di spostarsi agevolmente in vasti spazi chiusi come aeroporti, stazioni ferroviarie e fiere. Si tratta di un trolley elettrico: in pratica ci si siede sulla valigia e ci si muove senza fatica. Il prodotto sarà presentato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, in programma dal 13 al 15 marzo alla Mostra d’Oltremare, dall’azienda italiana E-Comm Project presso il proprio stand.

Airwheel SE3, questo il nome del prodotto distribuito in Italia proprio da E-Comm Project, oltre ad essere bagaglio da 48 ore, è un vero e proprio mezzo di trasporto personale, con 8 chilometri di autonomia, batteria removibile e un design compatto pensato per chi viaggia frequentemente.

“Il viaggio sta evolvendo e con esso le esigenze dei viaggiatori. Airwheel SE3 offre una soluzione pratica per chi desidera ridurre lo stress degli spostamenti e migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo entusiasti di portare questa innovazione alla BMT e di poterla far provare direttamente al pubblico”, dice Alessio Perrucci, Ceo di E-Comm Project.

Il trolley elettrico è piaciuto anche a Paris Hilton. La nota ereditiera americana ha diffuso su TikTok alcuni video in cui viaggia a bordo della sua valigia motorizzata.

Per l’azienda, la presenza alla BMT sarà l’occasione per presentare il trolley elettrico al grande pubblico di appassionati di viaggio e per avviare un confronto con quelle compagnie aeree che ancora non ne permettono l’imbarco in cabina a causa delle mancanza di regolamentazione rispetto a questo tipo di prodotto.

Nelle scorse settimane su Instagram ha avuto particolare risonanza un video che ha raggiunto 344mila views in cui la content creator Angie Tutorials, al termine di una recensione del prodotto, ha avvertito i propri follower che British Airways non ne consente l’imbarco .”È un prodotto nuovo, capisco che alcune compagnie non lo abbiano ancora esplorato le caratteristiche, ma proprio per questo utilizzeremo la nostra presenza in fiera per interloquire direttamente con loro, rassicurandole sul nostro prodotto», conclude il Ceo di E-Comm Project.