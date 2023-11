Alla Casa delle donne a Roma l’incontro con le donne palestinesi

Roma, 30 nov. (askanews) – “Cultura e resistenza contro l’oblio. Parlano le donne palestinesi”: è il titolo dell’incontro in programma sabato 2 dicembre dalle 15.30 alle 20 alla Casa Internazionale delle Donne a Roma (via della Lungara 19), promosso da Casa internazionale delle donne, Cultura è Libertà, Gaza Free style, Nazra, Movimento degli studenti palestinesi in Italia.

Nel corso della giornata gli interventi di donne Palestinesi – Rania Hammad, Yasmine Jarba, Maya Issa – si alterneranno con letture di poesia e letteratura palestinese con Dalal Suleiman e Antonietta Bello, musica con Ziad Trabelsi all’oud, Corti del Nazra film festival e video del Conservatorio nazionale di Musica Edward Said.

Dopo il benvenuto della presidente Maura Cossutta e la presentazione della giornata a cura di Giorgia Pometti e Alessandra Mecozzi, la Casa si collegherà in Palestina con Meri Calvelli, direttrice del Centro di scambi culturali Palestine-Italia di Gaza.

Ci saranno una mostra fotografica su Gaza a cura di Nastassia e Susan Issawi e una di opere dell’artista di Gaza Yasmine Jarba.

L’incontro al pubblico – spiegano le organizzatrici – intende dare la possibilità di conoscere aspetti della cultura palestinese che già il grande poeta Mahmoud Darwish definiva come uno strumento potente contro la cancellazione della memoria storica e per la conservazione della identità palestinese, la cui conoscenza è tanto più necessaria nella drammatica attuale situazione distruttiva umana e strutturale di Gaza e della Palestina da parte delle disastrose politiche del Governo israeliano, fase estrema di una occupazione che dura da più di 56 anni.