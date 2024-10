Alla Clinica Mediterranea consulenze gratuite di medicina estetica

Mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 12, alla Clinica Mediterranea di Napoli, si terrà un open day con la dottoressa Elisa Vanacore, esperta in medicina estetica, all’insegna di consulenze gratuite e personalizzate, dedicate ai benefici derivanti dalla Carbossiterapia.

Trattamento indicato non solo per gambe gonfie e stanche, ma anche per cellulite, adiposità localizzate, smagliature, cicatrici, occhiaie e nel ripristinare l’elasticità cutanea tutta.

Inoltre, la carbossi, combatte l’alopecia, stimolando la ricrescita dei capelli dai bulbi piliferi ancora vitali e, al tempo stesso, contribuisce all’irrobustimento dei capelli già presenti frenandone la caduta.

Il medical device somministra per via intradermica e sottocutanea anidride carbonica medicale allo stato gassoso. È necessario, per risultati soddisfacenti, almeno un ciclo dalle 6 alle 10 sedute, della durata ognuna di 15 minuti circa. Il trattamento è veloce e sicuro e il ritorno alle normali attività è immediato.

“La Carbossiterapia – spiega Elisa Vanacore- aiuta notevolmente il benessere del paziente. Le gambe non sono le sole protagoniste di questo macchinario, ma anche altre patologie come l’alopecia che porta con sé un disagio sociale per chi ne soffre. La medicina estetica aiuta indubbiamente il paziente a sentirsi meglio con sé stesso, rivitalizzando il viso, alleggerendo le rughe di espressione o tonificando la pelle. Anche il cambiamento di uno sguardo o di un sorriso può passare per la medicina estetica, con la consapevolezza che risulterà sempre naturale, conservando l’armonia dei lineamenti preesistenti e soprattutto ricordando che si tratta di trattamenti reversibili. Questo open day vorrebbe puntare l’attenzione su inestetismi e patologie che non sempre ricevono la giusta attenzione e mi auspico, quindi, che le persone possano trovare del tempo da dedicarsi per cercare di risolvere eventuali disagi”.

Per prenotare la consulenza gratuita contattare il call center 081 7259222 o direttamente online collegandosi al sito www.clinicamediterranea.it