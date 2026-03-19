Alla Crumb Gallery spazio alle donne con Transiti, la personale di Paola Adamo 

A Firenze la mostra di Paola Adamo, sarà aperta al pubblico fino al 28 Marzo 2026 presso la nota galleria toscana. L’artista, nata a Napoli, ha studiato all’Accademia delle belle Arti conseguendo il Biennio specialistico in Arti Visive e insegnando le discipline pittoriche. Tra le svariate esperienze artistiche si ricordano l’opera Amanti nella Stazione S. Maria Novella e Metronapoli progetto di riqualificazione per il Ponte di Capodichino. Crumb Gallery, fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto ed Emanuela Mollica, nasce come spazio esclusivo per artiste donne. Promuove, sostiene, divulga ed espone dipinti, sculture, fotografie e performance di tante artiste. In tutto il mondo esiste un gruppo molto ristretto di gallerie in cui le esposizioni sono dedicate in via esclusiva alle donne per cui Crumb Gallery si impegna a dare il suo contributo al fine di ridurre il divario di genere nel mondo dell’arte contemporanea.

Transiti è il titolo della mostra che, attraverso le opere della Adamo, riporta alla memoria una condizione di sospensione: una vita che esiste e al contempo non esiste, la memoria di un viaggio in un’ epoca remota eppure attuale probabilmente mai intrapreso, tuttavia interiormente spiritualizzato.

Una sequenza di dipinti a olio realizzati con minuzia e meticolosità suggeriscono al fruitore emozioni diverse e opportunità di analisi, ispirando una possibile evoluzione sociale e culturale.

Transiti è un percorso a fermate le cui stazioni dai nomi rappresentativi quali Logos, Polemos, Humanity, Comfort Zone, traggono spunto, cosi come ricordato dalla stessa Adamo, dalle eterotopie di Michel Foucault.

Si parte da un’analisi sui “non luoghi” in cui l’artista si sofferma sulla temporaneità degli spazi e delle condizioni sociali, politiche e culturali dei tempi nostri. Tutti i luoghi raffigurati, seppur collegati tra loro, interrompono o stravolgono le connessioni che usualmente li designano così da divenire oggetti di riflessione sulla umana condizione. Gli ambienti dipinti si trasformano in un paravento figurativo che racchiude temi centrali e di grande attualità: l’ immigrazione, la scienza, il futuro dell’umanità, il mutamento e la condizione sociale. Le fermate si trasformano in una zona di transito non solo fisico ma teorico che permette di entrare o uscire da una visione del mondo stabilita. Le creazioni di Paola Adamo dunque suggeriscono variegate percezioni agli occhi del fruitore che può attribuire ad esse molteplici significati. Ogni sua opera costituisce un’ occasione per la meditazione, così come la linea gialla della metropolitana e delle stazioni acquisisce il valore di confine e limite ed al contempo invita ad interrogarsi sull’ opportunità di oltrepassare codesti spazi delimitati e porre lo sguardo oltre i confini. La selezione delle opere rappresentative della ricerca pittorica della Adamo si estende quindi tra la dimensione figurativa e quella più astratta, impalpabile e simbolica.