Alla D’Amico (conserve alimentari) il Certificato Elite di Borsa Italiana: premiazione a Palazzo Mezzanotte

D’Amico, azienda specializzata da oltre 50 anni nella produzione di conserve alimentari, ha ottenuto il rinomato Certificato Elite di Borsa Italiana: un riconoscimento importante, riservato alle aziende che si contraddistinguono per l’eccellenza dei loro prodotti o servizi e per il loro alto potenziale di crescita e innovazione.

Il premio, assegnato nel 2021, è stato consegnato lo scorso il 14 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano durante l’evento esclusivo Elite 10 Years Anniversary e ritirato dalla Marketing Manager di D’Amico Maria D’Amico. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 14 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano.

“Siamo felici di aver ottenuto una certificazione come quella di Borsa Italiana, che premia in primis l’impegno quotidiano da parte di tutti i nostri collaboratori- ha commentato Maria D’Amico –. L’azienda è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e obiettivi che ci permettano di alzare l’asticella: giorno dopo giorno puntare il più in alto possibile e portare la qualità dei nostri prodotti all’estero, senza mai dimenticare il legame con la tradizione”.