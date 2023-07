Alla Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin il Premio Agorà D’Argento

La Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, storica azienda che dal 1894 è icona del cioccolato buono e artigianale a Napoli, si aggiudica il Premio Agorà D’Argento – Nazionale per la categoria Packaging Food durante la 36° Edizione del Premio Agorà andato in scena venerdì 21 luglio nel Palazzo Reale di Palermo.

L’evento, patrocinato dal Club Dirigenti Marketing con lo scopo di diffondere la cultura del marketing, assegna il prestigioso podio alla Gay-Odin: un riconoscimento importante che arriva dopo un attento lavoro di re-branding cominciato nel 2021 con lo scopo di “restaurare” e digitalizzare l’antica insegna Gay-Odin e creare uno storytelling visivo capace di esaltare i valori dell’azienda attraverso la creazione di nuovi packaging.

“l Premio Agorà D’Argento ci gratifica di tutti gli sforzi fatti in questi ultimi anni. E’ vero, siamo un’azienda storica e siamo molto legati alle nostre radici, ma sappiamo bene che per essere sempre competitivi e al passo con i tempi è necessario cavalcare l’onda del cambiamento. Per questo abbiamo deciso di dare nuova linfa al nostro storico logo e a tutti i materiali di comunicazione ad esso legati”, afferma Massimo Schisa, Responsabile del progetto per la Gay-Odin

Il nuovo brand Gay-Odin nato dopo una lunga analisi di mercato condotta con l’agenzia di comunicazione Antville va ad interpretare i valori dell’opificio partenopeo senza snaturare il logo e le antiche illustrazioni degli anni ’20, rivisitate in ottica digital e declinate in inedite varianti pensate per far rivivere tutta la storia dell’azienda attraverso il sito web e gli eleganti packaging. Ciò che colpisce l’occhio è infatti l’architettura minimal del logo ma anche il pay-off che si scompone per creare un elegante effetto ad arco che racchiude al proprio interno la scritta Gay-Odin in stile “Fleury”. I colori istituzionali inoltre risultano ravvivati attraverso un interessante match tra le nuance oro e blu di Prussia, esaltate dall’aggiunta di un fondo avorio caldo ed avvolgente.

“Un riconoscimento che ci inorgoglisce tanto e premia anche il coraggio della Gay-Odin e del Direttore Marketing Massimo Schisa, che sta seguendo con noi un complesso percorso per dare nuova linfa ad un brand con oltre 120 anni di storia nel rispetto della storicità e dell’heritage, ma nell’ottica di consolidare un’awareness sempre più rilevante”, afferma Angela Pastore Founder, CEO & Executive Creative Director di Antville.