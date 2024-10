Alla Festa nazionale spagnola anche il Corpo diplomatico consolare Napoli Campania

Alla Festa nazionale spagnola, in presenza del nuovo console generale di Spagna a Napoli, Javier Triana Jimènez, il Corpo diplomatico consolare Napoli Campania ha partecipato con una nutrita delegazione. Tra questi il console del Sud Africa Gianluigi Gaetani dell’Aquila D’Aragona, il console generale del Perù Fabiana Capuano, il console di Ecuador Maria Grazia Alvarez, il console della Colombia Antonio Maione, il console del Brasile Mario de Menezes, il console del Portogallo Maria Luisa Cusati.

Tra i presenti il console generale USA Tracy Roberts Pounds ed il console generale di Francia Lise Moutoumalaya.

L’incontro si è svolto alla presenza delle più alte cariche istituzionali, militari e civili. Tra questi Michele di Bari, prefetto di Napoli, con il quale il segretario generale del Corpo diplomatico consolare Napoli Campania, console generale di Bulgaria Gennaro Famiglietti, ha affrontato temi per intensificare la sinergia tra le istituzioni ed il sodalizio diplomatico consolare e gettato le basi per una proficua ed intensa collaborazione.

Inoltre il console Famiglietti, a nome di tutti i componenti del Corpo diplomatico consolare Napoli Campania, ha formulato al prefetto di Napoli gli auguri più vivi per la recente alta Onorificenza di Gentiluomo del Papa.