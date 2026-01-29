Alla fine delle guerre la vera sconfitta risulterà l’Economia

Sono ormai anni che i mezzi dell’informazione, nelle varie tipologie con cui mettono sotto osservazione quanto accade nel mondo, hanno preso atto che è la violenza, in tutte le sue espressioni, l’argomento che cattura in maniera predominante l’attenzione dell’ umanità. Purtroppo quella piaga e molto contagiosa, per cui una schermaglia può trasformarsi in guerra vera e propria in un lasso di tempo più che ridotto. E i risultati si evidenziano a stretto giro: abbattutasi la polvere, l’entità del disastro che interessa il patrimonio pubblico e quello privato, dei vincitori come dei vinti, si mostra in tutta la sua tragica entità. Tagliando con l’ascia l’argomento, si è portati a credere che l’ unica parte che ne esce aumentata è la quota di vittime, dirette e indirette, che hanno perso la vita o sono rimaste gravemente ferite. Nel contempo il patrimonio generale ne esce depauperato di una percentuale a doppia cifra. La differenza che intercorre tra le due tristi situazioni è che tutto ciò che è materiale può essere ricostruito, mentre le vittime restano irreparabilmente al loro nuovo domicilio. Giusto per cogliere nella disamina che precede elementi non tragici, ma drammatici si, è possibile andare con la mente fino alla prima metà del secolo scorso. Fu quello l”intervallo di tempo in cui furono combattute due guerre mondiali e, alle fine delle stesse, fu prezioso il contributo dato ai governanti da giganti del pensiero economico, uno per tutti Sir John Maynard Keynes, docente di Economia Politica prima in Inghilterra, suo paese d’origine, poi negli Usa, dove si era trasferito. Proprio in quel paese elaborò la sua Teoria Generale che fece da “istruzioni per l’uso” degli strumenti da approntare al fine di uscire dalla trappola della mancanza di capacità di spesa, quindi di stagnazione della domanda che, ove più, ove meno, si era impadronita sia della parte privata che di quella pubblica, come una specie di flagello che stava dando i tormenti a una gran parte dell’ umanitá. Il suo importante quanto prezioso contributo fu dato al governo americano, sia durante la presidenza Roosevelt, al tempo della Prima Guerra Mondiale, sia in tempi più recenti, quando alla fine del secondo megaconflitto collaborò con Truman. La sua ricetta, seppure aggiornata, invitava i governi dell’ epoca a intervenire direttamente in modo più che consistente nella ricostruzione del paese. Si sarebbe così ricreata la capacità di spesa di quanti fossero stati coinvolti da quella forma di impoverimento. La terapia diede i risultati sperati e tanto è di conforto anche per coloro che dovranno adoperarsi appena le ostilità in corso si saranno calmate. Per constatarne l’ efficacia, occorerà un tempo certamente non breve. Soccorre allora l’esperienza contadina. I suoi adepti asseriscono che il rospo è in grado di compiere grandi salti misurando con gli occhi la distanza da superare. Sempre attingendo a quella fonte, portano come esempio di comportamento quello di un batrace che rimase immobile una settimana prima di spiccare il salto per superare un masso. Non gli riuscì e trasse subito la conclusione di essere stato frettoloso nella preparazione dell’impresa non riuscita. Esopo e Fedro avrebbero condiviso certamente quell’ analisi…bestiale.